Nuova Honda Civic 2026: interni e bagagliaio del restyling

Il restyling di Honda Civic è arrivato in Italia da poche settimane. Questo aggiornamento ha introdotto alcuni ritocchi al look della berlina, soprattutto all’anteriore per rendere l’aspetto della Civic più moderno. Tuttavia, i tecnici giapponesi non si sono limitati a modificare il design della Civic. Infatti, sono arrivati pure alcune novità per l’abitacolo che è stato ulteriormente affinato.

HONDA CIVIC 2026: LA PLANCIA

Indipendentemente dall’allestimento scelto, l’abitacolo della nuova Honda Civic 2026 presenta un tetto interno e montanti neri. Inoltre, troviamo dettagli cromati opachi attorno alle bocchette del climatizzatore. L’allestimento Advance offre di serie pure l’illuminazione ambientale dell’abitacolo e le luci nel vano piedi di serie. Scegliendo la versione Sport, troviamo un nuovo volante riscaldabile, oltre al quadro strumenti digitale da 10,2 pollici che offre grafiche più chiare e una visibilità migliorata. Quindi, Honda punta a fare in modo che le informazioni principali siano più facili da leggere. Sempre parlando di tecnologia, al centro della plancia è collocato lo schermo da 9 pollici del sistema infotainment che può contare sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Inoltre, già a partire dall’allestimento Elegance, la console centrale sarà dotata di serie di un pad per la ricarica wireless degli smartphone, per garantirne un comodo utilizzo sia da parte del conducente che del passeggero.

Il climatizzatore si gestisce attraverso dei comodi comandi fisici posti al di sotto dello schermo del sistema infotainment. A seconda delle versioni si può avere anche un impianto audio della Bose con 12 altoparlanti. Su determinati allestimenti, i rivestimenti dei sedili sono in pelle. Insomma, un abitacolo molto razionale e senza alcun particolare fronzolo, come da tradizione della casa automobilistica giapponese. Sulla nuova Civic si può avere pure un tetto panoramico apribile che permette di migliorare la sensazione di spazio a bordo. Con la restyling della Civic, la casa automobilistica giapponese ha lavorato per proporre quindi un abitacolo più curato e confortevole. Il tutto migliorando anche la sensazione della qualità percepita.

BAGAGLAIAIO

Con il restyling, Honda Civic 2026 non offre particolari novità per quanto riguarda il bagagliaio. Si parte quindi da 440 litri che possono salire a 1.220 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.