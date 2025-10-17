Honda Civic si aggiorna, ecco come cambia con il restyling: novità e prezzi

Il restyling della Honda Civic si presenta in Italia. Gli ordini del nuovo modello sono già stati aperti. All’inizio di agosto avevamo visto le principali novità di questo facelift che permette di dare alla berlina ibrida giapponese un look più moderno. Gli aggiornamenti hanno infatti introdotto alcune novità di design ed una serie di ritocchi per l’abitacolo. Non ci sono invece aggiornamenti per il motore. Entriamo più nei dettagli e ricapitoliamo le novità introdotte sulla nuova Civic.

HONDA CIVIC 2026: NUOVO FRONTALE

Le novità stilistiche si concentrano maggiormente al livello del frontale che è stato ridisegnato. Arriva una nuova mascherina anteriore, rivista per rendere il look della nuova Civic 2026 più sportiveggiante. Finiture in nero lucido, una nuova modanatura dei fari e non manca nemmeno un nuovo paraurti dotato di uno spoiler inferiore in tinta con la carrozzeria. Con il restyling arrivano pure nuovi cerchi in lega da 18 pollici, in finitura grigio scuro opaco per l’allestimento Sport e diamantata con vernice di fondo nera per Advance. I profili delle portiere sono adesso in nero lucido. Su tutti i modelli spariscono i fendinebbia anteriori, grazie all’utilizzo della tecnologia dei fari a LED, capace di garantire una visibilità ottimale in tutte le condizioni. L’elenco delle novità include anche la nuova colorazione Seabed Blue, che prende il posto del Premium Crystal Blue.

RITOCCHI ALL’ABITACOLO

Con il restyling, Honda Civic 2026 propone alcune novità anche per l’abitacolo. Ad esempio, tetto interno e montanti neri, oltre a dettagli cromati opachi attorno alle bocchette dell’aria. L’allestimento Advance include ora l’illuminazione ambientale dell’abitacolo e le luci nel vano piedi di serie, mentre già dalla versione Sport è previsto un nuovo volante riscaldabile, nonché il Display digitale multifunzione da 10,2 pollici, che offre grafiche più chiare e una visibilità migliorata. Fin dall’allestimento Elegance, la console centrale sarà dotata di serie del pad per la ricarica wireless degli smartphone, per garantirne un facile utilizzo sia da parte del conducente che del passeggero.

MOTORE

Nessuna novità significativa per quanto riguarda la meccanica. Sotto al cofano troviamo sempre il motore 4 cilindri di 2 litri ibrido in grado di erogare una potenza di sistema pari a 184 CV. Velocità massima di 180 km/h e da 0 a 100 km/h in 7,8-8,1 secondi a seconda della versione scelta.

PREZZI

Tuti gli allestimenti includono il pacchetto di sicurezza Honda SENSING. I prezzi? Si parte da 37.500 euro della Civic Elegance fino ai 41.000 euro della Civic Advance.