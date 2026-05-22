Honda Civic Type R HRC Concept, il nuovo bolide infiamma Suzuka

I tecnici della Honda si sono spremuti le meningi per partorire un bolide in grado di offrire un piacere di guida estremo nel corpo di un’auto quotidiana. Per l’occasione è stato scelto il leggendario circuito in cui gareggiano anche i piloti di Formula 1. La base di partenza era già impressionante perchè la Civic Type R aveva tutte le caratteristiche per alzare l’asticella.

La missione di Honda Racing Corporation era quella di creare un gioiello a trazione anteriore in grado di offrire rigidità e performance da urlo. La vettura ha attirato l’attenzione sul palco del Tokyo Auto Salon 2026 all’inizio dell’anno e ora con un video i tecnici del reparto sviluppo hanno voluto deliziare gli appassionati. I test dinamici della vettura tra le curve di Suzuka hanno confermato il grande lavoro degli ultimi tempi, facendo salire un brivido anche sulla schiena dei collaudatori.

Le caratteristiche della Honda Civic Type R HRC Concept

Gli specialisti di Honda Racing Corporation (HRC) vivono di Motorsport e il filmato ufficiale che ammirerete in basso ci permette di lanciare uno sguardo anche dietro le metodologie di lavoro degli ingegneri. Coloro che masticano i dati della telemetria e le emozionanti sfide nei fine settimana in pista sanno come rendere effettive le loro idee. Il miglioramento passa anche attraverso le valutazioni dei piloti ufficiali che trasferiscono il loro know-how, facendo felici i puristi.

Dalla pista alla strada il passo è breve e va molto al di là di un esercizio di stile. La Civic viaggia con fluidità tra i cordoli e i tempi di reazione si accorciano in favore di una cavalleria che aggiunge fiducia nelle mani e nei piedi dei conducenti. Gli interventi tecnici hanno migliorato il telaio, offrendo la possibilità di strappare giri record in un circuito che rappresenta un banco di prova ideale.

Il punto di forza

La sensazione, a detta del tester, è quella di guidare un’auto completamente diversa. Anche tra i cordoli la giapponesina conserva un ottimo equilibro, garantendo una grande precisione dell’avantreno senza diventare scorbutica. Un bilanciamento nato da numerose ore in galleria del vento e la propensione è da animale che riuscirebbe anche a stare in gabbia in città.

L’obiettivo non era creare un bolide ingestibile riservato a pochi manici, ma di perfezionare una signora sportiva in grado di reggere il peso della vita quotidiana e il divertimento sfrenato dei track day nei weekend. Lo sviluppo della Honda Civic Type R HRC Concept continuerà a essere portato avanti, limando gli ultimi dettagli. La risposta sul mercato eventualmente non si farà attendere perché gli eletti che la guideranno di sicuro non si annoieranno.