Alfa Romeo: in arrivo un inedito SUV di segmento C

Alfa Romeo si appresta a una nuova fase della sua ultracentenaria storia, anticipata dal piano industriale FaSTLAne 2030 da 60 miliardi di euro presentato da Stellantis in occasione dell’Investor Day. Al centro della strategia delineata per il marchio del Biscione c’è un inedito SUV compatto di segmento C, un modello cardine della gamma che andrà a collocarsi tra la Junior e la Tonale. Questa scelta consentirà di focalizzarsi sui segmenti che trainano maggiormente le vendite nel mercato europeo, cioé i SUV compatti e i crossover.

Motorizzazioni ibride ed elettriche

Per quanto riguarda la meccanica, la vettura sarà basata sulla nuovissima piattaforma multi-energia STLA One, sviluppata per offrire un’ampia flessibilità produttiva. La gamma di motorizzazioni comprenderà unità sia ibride che elettriche, con queste ultime che potrebbero adottare un’architettura a 800 Volt per consentire ricariche rapide.

Uno stile Alfa

A livello di design non sappiamo molto, ma l’immagine mostrata nelle slide del piano suggerisce uno stile evoluto, ma nel segno della tradizione: troviamo quindi linee morbide, un cofano allungato e il classico scudetto frontale ridisegnato. Nell’abitacolo è prevista una plancia completamente nuova e disegnata per integrare le più recenti innovazioni in termini di infotainment e sistemi ADAS, con l’eventuale adozione dello steer-by-wire.

Il possibile nome

Il debutto ufficiale è previsto tra il 2027 e il 2030 e nel corso dei prossimi mesi sapremo sicuramente di più sul nuovo modello. Per quanto riguarda il nome, non è escluso che la Casa del Biscione attinga al proprio passato, utilizzando denominazioni iconiche come Giulietta o Alfetta.

Cancellate Giulia e Stelvio?