Alfa Romeo Stelvio MY 2027, aggiornamento sottopelle

Il modello a ruote alte battezzato come il noto passo alpino è stato il primo SUV della storia dell’Alfa Romeo. In passato era stato progettato il prototipo Kamal, tuttavia non venne destinato alla produzione. Accolta con grande sospetto dai puristi del Biscione, la Stelvio ha portato una ventata di novità nella gamma, mostrandosi la prima volta al Salone dell’Automobile di Los Angeles il 16 novembre 2016.

A distanza di quasi 10 anni è rimasta fedele alle origini, aprendo poi la strada al lancio della Tonale e della più piccola Junior. La Stelvio è stata costruita sulla piattaforma Giorgio, già utilizzata dalla Giulia, modificata e rialzata di 22 cm rispetto alla berlina, grazie a un incremento della corsa delle sospensioni e della gommatura maggiorata. Rispetto alla Giulia il SUV vanta carreggiate aumentate, rispettivamente, di 2,9 cm al retrotreno e 5,4 cm all’avantreno oltre che un bagagliaio più ampio di 525 litri.

Sul piano dei motori, inizialmente, le scelte erano in linea con quelle della Giulia. Il benzina turbo a quattro cilindri da 2.0 litri offriva 200 o 280 CV, in seguito si potevano opzionare i quattro cilindri in linea 2.2 litri turbo Diesel Multijet II da 160, 190 o 210 CV. Questi motori, sino a giugno 2018, presentavano 150, 180 e 210 CV ed erano omologati Euro 6B. Ora si apre un altro capitolo.

Aggiornamento Euro 7

In vista di un nuova gen i tecnici hanno lavorato a una MY 2027 in conformità alle disposizioni sulle emissioni che verranno introdotte dal 29 novembre 2026. L’auto milanese è stata immortalata dagli specialisti di Gabetz Spy Unit e le immagini sono state poi pubblicate sui social da Walter Vayr. In basso potrete vedere un esemplare di Stelvio in azione nei test di omologazione legati alla normativa Euro 7.

Alfa Romeo ha annunciato che l’attuale serie rimarrà in produzione almeno fino a fine 2027. Non ci sono camuffature pesanti, ma il riferimento ai test Euro 7 è un dettaglio che suggerisce un lavoro di adeguamento importante. La nuova normativa europea, in vigore dalla fine del 2026, cambia molti aspetti delle nuove vetture. Pur conservando per auto e furgoni limiti di emissione allo scarico in gran parte simili al precedente Euro 6e, introduce un’attenzione alle emissioni non legate allo scarico e alla durata delle batterie dei veicoli elettrici.

Per gli ingegneri delle Case costruttrici si traduce in novità sulla gestione elettronica con i sistemi di trattamento dei gas di scarico. La Stelvio MY 2027 dovrebbe rappresentare un’evoluzione dell’attuale SUV, pensata per restare competitiva e conforme alle future regole del mercato europeo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Vayr (@gabetzspyunit)

Nuovo quadro normativo

L’Euro 7 si pone due importanti obiettivi: contribuire a migliorare la qualità dell’aria nell’area locale e combattere il cambiamento climatico a livello globale. Gli aggiornamenti sulla Stelvio potrebbero riguardare powertrain, calibrazioni, elementi tecnici o sistemi di gestione delle emissioni, tutti componenti essenziali per l’adeguamento al cambiamento normativo.

L’esemplare rosso fotografato su strada, con targhe prova e alcuni dettagli che lasciano intuire un utilizzo sperimentale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, in attesa delle future evoluzioni della gamma. Non sono ufficiali i tempi di lancio o possibili modifiche agli allestimenti, ma Alfa Romeo a breve annuncerà le novità concrete della MY 2027.