Nuova Alfa Romeo Stelvio: "dobbiamo cambiare tutto". Ecco perché slitta al 2028

La nuova Alfa Romeo Stelvio non arriverà prima del 2028 come sappiamo. Secondo i piani originali avremo già dovuto vederla ma sappiamo che la casa automobilistica ha deciso di rivedere il progetto per proporre il nuovo SUV non solamente 100% elettrico. Questo ha portato Alfa Romeo a dover intraprendere una strada differente che ha comportato un allungamento dei tempi. “Dobbiamo cambiare tutto“, così si è espresso Santo Ficili, CEO della casa automobilistica, parlando con i colleghi inglesi di Auto Express proprio dei piani della nuova Stelvio.

C’È DAVVERO TANTO DA RIPROGETTARE

Stiamo cambiando rotta perché immaginavamo che il futuro di Alfa Romeo fosse esclusivamente elettrico, per rispettare le regole che arrivano da Bruxelles.

Tuttavia, il mercato delle auto elettriche non è cresciuto come si sperava, gli Stati Uniti hanno ritirato gli incentivi sulle BEV e in Unione Europa la Commissione ha rivisto la scadenza del 2035 puntando sulla neutralità tecnologica. Per tali motivi, Alfa Romeo ha dovuto rivedere i suoi piani.

Dobbiamo passare da un modello esclusivamente elettrico a una gamma completa di propulsori. Potete immaginare cosa significhi cambiare: reinventare le piattaforme, le architetture elettroniche, la connettività dell’auto, non solo per Alfa Romeo ma per tutti i marchi del Gruppo Stellantis.

Parole che spiegano bene il grande lavoro che il marchio sta facendo per consentire di poter proporre la nuova Stelvio e poi la nuova Giulia anche con altre motorizzazioni. Integrare un motore endotermico quando l’auto era pronta per essere lanciata solo in versione 100% elettrica richiede un importante sforzo. Ricordiamo che il nuovo SUV poggerà sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis.

QUALI MOTORI?

Alfa Romeo potrebbe utilizzare il motore “Hurricane” della nuova Dodge Charger? Il CEO di Alfa Romeo non si sbilancia e rimanda al Capital Markets Day quando il nuovo CEO di Stellantis, Antoni Filosa, presenterà il nuovo piano industriale del Gruppo. Tuttavia, viste le normative sulle emissioni viene difficile pensare che possa essere introdotto un motore 6 cilindri da oltre 400 CV di potenza. In Europa, oltre alla versione elettrica, vedremo probabilmente la nuova Stelvio con motorizzazioni ibride. In attesa di saperne di più, le attuali generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia continueranno ad essere proposte sul mercato fino al 2027.