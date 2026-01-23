Oggi debutta la nuova Ferrari SF-26 di Formula 1: dove seguire la presentazione in diretta

Ci siamo, oggi sarà presentata la Ferrari SF-26, la nuova monoposto con cui il Cavallino Rampante proverà a tornare protagonista in Formula 1. C’è davvero una grande attesa per questo debutto anche perché il nuovo regolamento della F1 ha portato a realizzare monoposto profondamente differenti da quelle dello scorso anno. Un cambio di regolamento che potrebbe rimescolare le carte.

PER SEGUIRE IN DIRETTA LA PRESENTAZIONE

A partire dalle ore 11 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 24, sarà possibile seguire in diretta la presentazione della Ferrari SF-26 con Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero, che attenderanno il momento dell’unveiling della SF-26 tra analisi, aspettative e commenti a caldo. Ci saranno anche collegamenti per tutta la mattina con il circuito di Fiorano, dove Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio seguiranno i primissimi giri in pista della nuova monoposto del Cavallino guidata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

L’evento sarà trasmesso in diretta in streaming anche sul sito SkySport.it, con tutti i dettagli della monoposto, le foto e i video della presentazione subito disponibili sui canali social di Sky Sport. La presentazione della nuova monoposto si potrà seguire in diretta anche su NOW TV. In alternativa, si può seguire il canale ufficiale YouTube d Ferrari.

I PRIMI TEST IN PISTA

La nuova SF-26 scenderà in pista per i test prestagionali a Barcellona a partire dal 26 gennaio e poi in Bahrain, per poi sbarcare in Australia dove nel weekend dell’8 marzo inizierà ufficialmente la nuva stagione 2026.

