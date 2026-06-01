La Ferrari Luce si può configurare online: personalizzazione totale

Se siete dei maniaci della personalizzazione delle auto, persino di quelle che difficilmente potreste acquistare nel vostro futuro vi invitiamo a divertirvi sul sito della Casa modenese. Online troverete la possibilità di configurare la Ferrari Luce nei minimi dettagli, senza rinunciare all’esclusività tipica che gli uomini del Cavallino riservano ai clienti storici.

Il prezzo di partenza della prima full electric Ferrari è di 550.000 euro, ma c’è la possibilità di personalizzarla in tantissimi modi differenti. Basta poco per far schizzare un listino già record e iniziamo col parlare della vernice. Quando è apparsa online colorata di azzurro brillante, la Luce ha letteralmente scatenato il putiferio di commenti negativi. Chi vuole il classico colore “rosso corsa” non verrà deluso, ma ci sono svariate tonalità che possono rendere ancor più appariscente un’auto che ha misure esagerate. La lunghezza complessiva della Luce è di 502 cm, con una larghezza di 200 cm e un’altezza di 154 cm, mentre il passo è di 296 cm.

Configurare la Ferrari Luce

Una volta selezionato il coloro passiamo ai cerchioni e alle pinze dei freni. La personalizzazione può essere totale e chi acquista un’auto del genere probabilmente ha già svariate supercar nel garage e non ha problemi di soldi. In Ferrari è possibile scegliere diversi aspetti dell’abitacolo come il colore degli interni, opzionando anche tra pelle e Alcantara.

Sarà anche un’auto sgraziata sul piano estetico, ma il livello di cura è maniacale a bordo. I clienti potranno scegliere volante (optional quello riscaldato), sedili, cuciture, tappetini e tunnel centrale. Dentro ogni dettaglio può essere personalizzato. Tra gli accessori ci sono anche il kit baule e trolley. In Ferrari hanno pensato proprio a tutto per accrescere il costo già sbalorditivo della Luce.

Performance top

Il pacco batteria da 122 kWh si compone di 210 celle in serie ed è in grado di offrire una capacità di scarica fino a 830 kW. Risulta possibile recuperare 70 kWh in 20 minuti, ovvero il tempo di una sosta al bar. Le celle della batteria sono state sviluppate in collaborazione con SK on e sono del tipo pouch (a sacchetto) con una capacità da 159 Ah. Con una potenza di 1.050 CV i tecnici hanno puntato tutto sullo scatto bruciante.

Per la Luce la Ferrari dichiara 0-100 in 2,5 secondi, 310 km/h di velocità massima e 530 km di autonomia. Il pacco batteria è caratterizzato da 15 moduli (13 nel pianale e 2 sotto i sedili posteriori), ognuno con 14 celle. Ci sono quattro motori, uno per ogni ruota, il che si traduce in una gestione della trazione impeccabile, mentre l’asse posteriore è sterzante. I due motori davanti raggiungono i 30.000 giri/minuto, mentre quelli posteriori si fermano a 25.500 giri/min. Il raffreddamento della Ferrari Luce è affidato a un insieme di connessioni idrauliche e di tre piastre, di cui due fissate al pianale e una più piccola per raffreddare i moduli superiori.