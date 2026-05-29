Che sensazioni trasmette la Ferrari Luce? Il test di Hamilton e Leclerc

L’account ufficiale della Ferrari ha pubblicato un filmato con Charles Leclerc e Lewis Hamilton a bordo della Luce, sul tracciato di Balocco, quando era ancora in fase di sviluppo. La Casa modenese per anni ha portato avanti l’ambizioso progetto. Le auto elettriche hanno una super accelerazione nei primi metri e Charles Leclerc e Lewis Hamilton, nonostante siano abituati agli scatti brucianti delle monoposto di F1, hanno fatto espressioni inequivocabili.

Sul piano prestazionale la Ferrari Luce è una scheggia. L’auto elettrica accelera da 0 a 100 chilometri orari in 2,5 secondi, toccando una velocità massima di 310 km/h, conservando un’autonomia di 530 chilometri a batteria completamente carica. I quattro motori, uno su ogni ruota, sincroni a magneti permanenti con flusso radiale, non saranno un piacere per le orecchie ma nascono dall’esperienza maturata negli ultimi anni dal Cavallino. A lasciare a desiderare è l’estetica della vettura.

Leclerc terrorizzato

Il pilota monegasco ha chiesto al compagno di squadra di rallentare, evitando di fare manovre spericolate al volante della Luce. Il 7 volte iridato, fautore della tecnologia green, ha spinto al massimo per portare al limite la vettura. Charles si è aggrappato a qualsiasi cosa nell’abitacolo, pregando LH di fermare il test a tutto gas, dicendo di arrestarsi e tirando un sospiro di sollievo alla fine del giro.

Leclerc si è rivolto a un tecnico Ferrari, una volta arrivati ai box, esclamando: “Perché mi fate fare questo?” Quando si è trattato del suo turno, il monegasco ha spinto sull’acceleratore ma Lewis sembrava decisamente più sorridente e divertito. L’ex pilota della Mercedes ha confessato che ha provato ad andare veloce come Charles, del resto è quello che fanno in pista in tutti i weekend di F1.

L’esperienza in pista

La Ferrari, grazie anche all’impegno nel WEC, ha adottato soluzioni innovative sulla hypercar F80. La vettura elettrica utilizza quattro sospensioni attive elettricamente attuate, derivate dall’esperienza maturata con la F80, per offrire il massimo piacere al volante. La sospensione anteriore è semi virtuale e utilizza il braccio inferiore sdoppiato per posizionare l’asse di sterzo virtuale vicino al centro ruota. Questo riduce la sensibilità dello sterzo a eventuali disconnessioni, garantendo una frenata impeccabile.

Anche alle massime velocità il volante offre una super agilità per una vettura pesante 2.260 kg, ma che si inserisce in curva in modo ottimale. Gli ammortizzatori pesano 2 kg in meno rispetto alle precedenti applicazioni e integrano una termocoppia per monitorare la temperatura dell’olio e normalizzare la risposta a freddo. Le sospensioni consentono di abbassare la Luce di 10 millimetri all’anteriore quando c’è bisogno. Il sistema collabora con le ruote posteriori sterzanti indipendenti, al Passo Corto Virtuale 3.0, all’ABS Evo e al Side Slip Control X per divertire senza destabilizzanti vibrazioni. Lewis Hamilton sembra essersi trovato a meraviglia al volante della Luce.