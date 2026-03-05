Ecco quale Ferrari ha scelto Leclerc per il suo matrimonio (e quanto costa)

Prima di iniziare la nuova (e per molti aspetti inedita) stagione di Formula 1, Charles Leclerc si è sposato. Un evento riservato (anche nella scelta del rito civile) che ha però suscitato la curiosità degli appassionati di motori. Lo ha raccontato lo stesso Leclerc sui suoi profili social: dopo la cerimonia a Monte Carlo, il pilota Ferrari e la moglie Alexandra Saint Mleux sono saliti a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Al di là dell’eventuale romanticismo della scelta, a colpire non è tanto il fatto che Leclerc abbia scelto una Ferrari – nel suo garage ha vetture come la SF90 XX e la Daytona SP3 – quanto piuttosto la rarità del modello.

La Ferrari 250 Testa Rossa del 1957

La 250 Testa Rossa nella variante con carrozzeria “pontoon fender”, con i parafanghi anteriori staccati dal corpo vettura, è stata prodotta in soli 19 esemplari. È un numero che nel collezionismo automobilistico equivale alla rarità assoluta. Questo spiega perché il valore si attesti oggi tra i 30 e i 40 milioni di euro, e in alcune trattative private anche di più.

L’auto non appartiene a Leclerc. Il proprietario è volutamente rimasto nell’anonimato. Tra i possessori noti di altri esemplari ci sono nomi come Ralph Lauren, Lord Anthony Bamford, la famiglia Wang e Harry Yeaggy, mentre un esemplare è custodito dalla Simeone Foundation negli Stati Uniti.

Qualcosa sulla provenienza, però, emerge dalla targa. La vettura portava una targa provvisoria da esportazione del Principato di Monaco, con data di scadenza fissata al 2 marzo 2026. Si tratta di un documento rilasciato per circolazioni temporanee, spesso in vista di un trasferimento o per un utilizzo limitato nel tempo. La conclusione più probabile è che la Testa Rossa sia stata messa a disposizione appositamente per i giorni del matrimonio, un prestito d’eccezione che richiede però una rete di relazioni e una fiducia non comune tra i collezionisti.

Motore V12 da 300 CV

Tecnicamente, la 250 TR è un’automobile costruita per le gare di durata. Il motore è il V12 Colombo da circa 3.0 litri, alimentato da carburatori Weber, capace di erogare circa 300 CV su un peso complessivo che si attesta a soli 800 kg circa. Per la fine degli anni Cinquanta, erano specifiche d’eccezione. Non a caso, la 250 TR ha scritto pagine importanti alla 24 Ore di Le Mans e nelle principali competizioni dell’epoca.

I caratteristici “pontoon fender” non sono soltanto una firma estetica. Nascono da una ragione pratica, legata alla gestione dei flussi d’aria attorno alle ruote anteriori e al raffreddamento nell’area freni. Con il passare degli anni sono diventati il tratto distintivo della versione, quello che la rende subito riconoscibile. Quando una 250 Testa Rossa “pontoon” appare in pubblico, smette di essere una vettura storica come tante altre e diventa un vero e proprio evento. Quasi quanto un matrimonio.