Charles Leclerc prolunga il suo sodalizio con Ferrari: record alla portata

Leclerc e Ferrari: un legame indissolubile nato dieci anni fa nel segno dell’Academy del Cavallino e di un dramma. Nel 2016, infatti, il pilota venne inserito nella Ferrari Driver Academy, diventando la promessa della Scuderia, dopo la triste scomparsa di Jules Bianchi, amico fraterno di Charles. Dopo la morte anche del padre, ex pilota di Formula 3, Charles conquistò il titolo di Formula 2 nel 2017.

Hervé Leclerc, deceduto il 20 giugno 2017 all’età di 54 anni dopo essere stato stroncato da una lunga malattia, ha sempre spinto Charles ai massimi obiettivi. Dopo un anno nel team Sauber Alfa Romeo, CL16 nel 2019 venne catapultato sulla Rossa, conquistando due vittorie memorabili. La prima a Spa Francorchamps, a poche ore dalla scomparsa di Anthoine Hubert, e la seconda, a distanza di 7 giorni, a Monza. Adesso la storia continua con un rinnovo tra il monegasco e la scuderia di Maranello.

Si continua insieme

Charles è diventato il punto di riferimento della squadra modenese, riuscendo anche ad arrivare al secondo posto della graduatoria nel 2022, conquistando 3 GP nel corso della prima annata delle monoposto ad effetto suolo. A quel punto avrebbe dovuto avere in dote un’auto in grado di competere con Red Bull Racing e McLaren, ma è stato surclassato dalla striscia di vittorie di fila di Max Verstappen, mentre nel 2026 si è laureato campione del mondo Lando Norris, più giovane di lui di 2 anni.

A soli 28 anni Charles è già il secondo pilota Ferrari per numero di gare disputate in Formula 1 e per pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher. Paradossale che nella sua Monaco Charles Leclerc salirà a quota 156 GP con la Scuderia Ferrari senza aver mai lottato sino all’ultima gara per un titolo. Il Kaiser Schumacher ne ha disputati 180 sulla Rossa, vincendo 5 riconoscimenti iridati di fila. Nella prossima annata il monegasco supererà Michael, anche se non ha avuto la fortuna di guidare un’auto all’altezza del suo talento. Tuttavia, continuerà a vestire i colori della squadra italiana nelle future stagioni di Formula 1, cementando un rapporto sempre più profondo con i tifosi.

La felicità di Leclerc

A seguito del rinnovo, sui canali ufficiali della Scuderia, il monegasco ha dichiarato: “Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”.

Non è emersa la cifra e la durata dell’accordo. Soddisfatto il team principal Frederic Vasseur: “Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”.