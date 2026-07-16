Dimarco e Zielinski rubano la scena: rientro agli allenamenti dell’Inter in Ferrari

La passata stagione è stata senza dubbio indimenticabile per Federico Dimarco. Dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter e aver conquistato il prestigioso titolo di MVP della Serie A, il difensore italiano ha deciso di festeggiare una stagione così memorabile regalandosi una vettura davvero speciale.

Al suo ritorno agli allenamenti nel centro sportivo di Appiano Gentile, Dimarco si è infatti presentato a bordo di una nuovissima Ferrari 849 Testarossa. La recentissima supersportiva ibrida plug-in, che sostituisce la SF-90, è dotata di un potente motore V8 abbinato a tre motori elettrici in grado di erogare una potenza complessiva di 1.050 CV, il tutto con uno stile che trae ispirazione dai gloriosi modelli del passato.

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Ma alla “Pinetina” Dimarco non è stato l’unico a sfoggiare un nuovo acquisto. Anche il centrocampista polacco Piotr Zielinski ha raggiunto la struttura di allenamento al volante di un’altra iconica vettura del Cavallino: una Ferrari 812 GTS, la versione spider della Superfast. Una scelta che dimostra non solo la passione per le auto di Maranello, ma anche i suoi gusti automobilistici raffinati. A differenza dell’auto ibrida di Dimarco, la vettura di Zielinski è spinta infatti da un motore V12 aspirato da 800 CV.

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Quanto hanno speso i due giocatori? La vettura di Dimarco ha un prezzo che si aggira intorno ai 500.000 euro, ovviamente opzionale e personalizzazioni escluse, mentre quella di Zielinski sul mercato dell’usato ha quotazioni da 440.000 a oltre 550.000 euro.