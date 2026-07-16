Lamborghini Temerario Ad Personam, lusso sartoriale e V8 da 10.000 giri

Lamborghini non sta a guardare in questo periodo denso di notizie, fra le voci smentite di una cessione del marchio da parte del Gruppo Volkswagen e l’avanzata di una sempre più nutrita schiera di competitor da ogni parte del globo. Per far tornare a parlare soltanto i motori, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha scelto il palcoscenico del Goodwood Festival of Speed 2026 per mostrare a tutti la sua ultima creatura figlia del programma di personalizzazione: la Lamborghini Temerario Ad Personam. Qui l’artigianalità, il lusso, le prestazioni elevate e la tecnologia più moderna hanno trovato un’amalgama perfetta.

Il design ruba l’occhio

Lo stile della Temerario Ad Personam è un omaggio diretto al processo creativo. La livrea esterna è stata pensata per richiamare le sottili linee grafiche di uno schizzo di design, dando l’impressione che la carrozzeria possa prendere forma in tempo reale dalla matita di uno stilista. In quel di Goodwood, Lamborghini ha presentato due interpretazioni distinte.

La prima, è caratterizzata da un’eleganza misurata, ed è una versione che combina la vernice Grigio Crater Matt con una livrea a contrasto in Grigio Artis, esaltando le proporzioni scultoree del modello. La seconda, figlia di un’espressività contemporanea, mostra una configurazione in Celeste Fedra con accenti in Bianco Phanes, equipaggiata con il pacchetto Alleggerita in versione matt, ispirata alle illustrazioni tecniche della moda attuale.

L’esordio della lana gessata

La vera rivoluzione si compie all’interno dell’abitacolo, dove per la prima volta nella storia delle vetture di serie Lamborghini viene introdotto un materiale inedito: la lana gessata. Realizzato in lana vergine, questo tessuto presenta una base nera solcata da una sottile riga gessata color argento, con un motivo volutamente discontinuo che richiama il dinamismo e le superfici affilate della vettura.

Questo materiale nobile riveste i pannelli delle portiere, la parete posteriore e il tetto, creando un contrasto tattile e visivo unico con la fibra di carbonio a vista, la pelle pregiata e i display digitali. Per chi sceglie il pacchetto Alleggerita, la lana lascia il posto al Corsa Tex by Dinamica, un materiale ultraleggero che mantiene l’estetica delle righe argentate ma risponde a esigenze di massima efficacia nella guida dinamica.

Le prestazioni non mancano

Chi ricerca una Lamborghini ha in testa un pensiero fisso: le emozioni. Sentimenti che vanno di pari passo con le prestazioni che, ovviamente, sono da capogiro. La Temerario è spinta da un nuovo motore V8 biturbo da 4 litri, interamente sviluppato a Sant’Agata Bolognese. Questo propulsore è capace di raggiungere regimi di rotazione straordinari, fino a 10.000 giri/min, erogando una potenza di picco di 800 CV.

Il sistema di propulsione è completato dall’abbinamento di tre motori elettrici, che portano la potenza massima complessiva a 920 CV. Le prestazioni che ne derivano sono di rilievo assoluto: 0-100 km/h in 2,7 secondi, 0-200 km/h in 7,1 secondi e velocità massima di 343 km/h.

La dinamica del veicolo beneficia di un nuovo telaio spaceframe in alluminio, che garantisce una rigidezza torsionale superiore del 20% rispetto alla generazione precedente, assicurando una precisione eccezionale sia su strada che in pista. Il prezzo non è dichiarato, ma sicuramente sarà fuori scala per la maggior parte delle persone.