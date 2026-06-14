Una rara Lamborghini, restaurata con 600.000 dollari, all'asta: valutazione record

Simbolo degli anni ’80, è stata la più inflazionata automobile da poster nelle camerette dei ragazzi dello scorso secolo. La Lamborghini Countach è, forse, il modello più folle e affascinante che la Casa di Sant’Agata vecchia scuola abbia mai commercializzato. Oggi, una delle versioni più rare e speciali diventa protagonista di un’asta dall’alto tasso emozionale, dopo un restauro lungo e impegnativo – anche economicamente, dato l’investimento di oltre 600.000 dollari.

Tornando alla vettura, all’apice della sua evoluzione tecnica, nel 1985, nacque la versione LP5000 Quattrovalvole, un capolavoro di ingegneria che portò il leggendario motore V12 da 5,2 litri alla sua massima espressione grazie all’adozione della tecnologia a quattro valvole per cilindro. Tra le diverse configurazioni prodotte, la più desiderata dai puristi è senza dubbio la specifica europea nota come “Downdraft", caratterizzata da soluzioni tecniche senza compromessi che ne esaltano ancora oggi il fascino brutale. Ed è lei l’oggetto del desiderio di questa asta.

Sei carburatori e 455 CV

La particolarità della versione Downdraft risiede nel sistema di alimentazione: il dodici cilindri è infatti equipaggiato con sei carburatori Weber a flusso verticale. Questa configurazione non solo garantisce una potenza impressionante di 455 CV, ma conferisce all’auto un dettaglio estetico inconfondibile: una vistosa bombatura sul cofano motore, necessaria per ospitare l’ingombro dei carburatori.

Le prestazioni, per l’epoca, erano strabilianti e rimangono notevoli anche per gli standard moderni: un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e una velocità massima che supera la barriera dei 300 km/h. La rarità di questo modello è certificata dai numeri: dei 631 esemplari di QV prodotti, solo circa 300 sono stati realizzati in questa specifica configurazione.

Un restauro senza badare a spese

Protagonista assoluto della prossima asta di RM Sotheby’s a Monterey (dal 13 al 15 agosto 2026) sarà lo chassis numero FLA12877. Completata nel luglio 1985 nella magnetica combinazione cromatica Nero Tenebre con interni in pelle nera, la vettura fu inizialmente consegnata nel Regno Unito prima di approdare negli Stati Uniti nel 1986. Ciò che rende unico questo esemplare è l’incredibile processo di restauro totale commissionato nel 2018 agli specialisti californiani di Dugan Enterprises.

I lavori, durati quattro anni e conclusi a metà 2023, hanno comportato un investimento documentato di oltre 611.000 dollari (circa 573.190 euro), cifra che non include nemmeno precedenti revisioni del motore o affinamenti tecnici successivi. Il risultato è un’auto in condizioni sublimi, con soli 33.010 chilometri percorsi e il motore originale perfettamente conservato (“Matching Numbers").

Il valore collezionistico

L’offerta è arricchita da una dotazione che permette al futuro proprietario di personalizzare l’estetica della vettura: sono inclusi infatti due set di cerchi originali OZ (uno in oro e uno in argento) e due diversi cofani posteriori, consentendo di scegliere tra il look aggressivo con la celebre ala posteriore o una linea più pulita senza spoiler.

Corredata da manuali originali e kit di attrezzi, questa Countach rappresenta un’opportunità rarissima per i collezionisti. RM Sotheby’s ha fissato una stima d’asta che oscilla tra i 900.000 e 1.100.000 dollari, a testimonianza del valore storico e dell’eccellenza di questo restauro senza precedenti. Per gli amanti degli anni ’80, questa diventa un’occasione veramente imperdibile, anche se non per tutte le tasche.

FOTO: RM SOTHEBY’S