Revuelto Impavido, Lamborghini crea un’armatura samurai da oltre 1.000 CV

Lo stile inconfondibile della Revuelto, 100% Lamborghini da ogni angolazione, si sposa a meraviglia con i valori combattivi della cultura nipponica in occasione di un anniversario speciale. I 25 anni della Casa di Sant’Agata Bolognese sul territorio giapponese hanno portato alla creazione delle Revuelto Impavido, edizione limitata sviluppata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam.

La special edition enfatizza i valori del Bushido, il codice d’onore dei samurai, proponendo dei progetti stilistici unici per la prima ibrida plug-in del brand italiano. Ciascuna delle 25 unità ha delle caratteristiche specifiche per soddisfare dei fortunati collezionisti dell’area asiatica-pacifica che, nonostante i venti di crisi che soffiano da Est, rimane tra le più rilevanti per il marchio del Toro.

Nate per meravigliare

L’edizione limitata è disponibile nelle seguenti tinte lucide: Verde Campus, come la pietra giada hisui, Grigio Artis Lucido, come la spada dei samurai. Le finiture opache in Grigio Crater Matt riprendono lo stile delle armature, mentre il Rosso Pyra, omaggia il tradizionale “Sanada Red", associato al coraggio. Spicca un logo ispirato ai samurai e una targhetta in fibra di carbonio che riporta la numerazione progressiva da 1 a 25.

Le linee tese e scolpite che rendono iconiche le portiere delle Lamborghini, oltre al paraurti posteriore, riprendono il tratto netto di una “katana", simbolo di precisione, velocità e potenza controllata, in linea con il design dell’auto. Gli inserti color bronzo si ispirano agli odoshi, i cordoni che univano le piastre delle classiche armature giapponesi, simboli di identità, rango e appartenenza a uno specifico clan.

L’avantreno sul piano grafico è dedicato al maedate, il simbolo che trova spazio sull’elmo del samurai, mentre tetto e parafanghi presentano dei motivi che reinterpretano i kozane, le lamelle laccate usate nelle antiche armature. I dettagli in nero e bronzo, in aggiunta ai componenti in fibra di carbonio coordinati con la carrozzeria, i cerchi forgiati Altanero da 21 e 22 pollici in Shiny Black, le pinze freno color bronzo e i terminali di scarico Matt Black, contribuiscono a creare una immagine leggendaria.

Interni speciali

I fortunati acquirenti potranno sedersi in un abitacolo caratterizzato da pelle Nero Ade e rivestimenti Corsa-Tex, con cuciture e dettagli in Bronzo Oreadi. I sedili vantano ricami dedicati, così come i pannelli porta e il rivestimento del tetto. Sotto al cofano batte il V12 aspirato da 6,5 L affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV.

Sul piano tecnico non cambia nulla rispetto alla Revuelto tradizionale. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e può arrivare a 350 km/h senza patemi. Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborghini, ha annunciato: “Revuelto Impavido rappresenta la capacità di Lamborghini di unire innovazione, design e massima esclusività. Questa edizione limitata dimostra le potenzialità del programma Ad Personam, trasformando Revuelto in un’espressione unica di identità, creatività e maestria artigianale. Ispirata ai valori del Bushido, celebra l’incontro tra l’eccellenza del design italiano e la cultura giapponese, rimanendo al tempo stesso inconfondibilmente Lamborghini".