Lamborghini si prepara a svelare la Urus SE Performante: prima anticipazione

Lamborghini ha da poco rinvigorito l’entusiasmo dei più sfegatati appassionati, pubblicando sui propri canali social un teaser che annuncia l’arrivo di un nuovo modello con una frase di grandissimo impatto: “un nuovo capitolo sta prendendo forma”. Non c’è che dire, l’immagine volutamente in ombra mostra in modo parziale il posteriore di quella che è già stata soprannominata in modo ufficioso Urus SE Performante, rivelando linee marcatamente più moderne rispetto alla gamma attuale del SUV del Toro. Un bel modo per rinsaldare un rapporto con i veicoli esagerati a ruote alte che dura da quarant’anni, quando fu lanciata l’originale e famelica LM002.

Si passa all’elettrificazione

Questo nuovo capitolo rappresenta una svolta radicale per il marchio di Sant’Agata Bolognese. Lamborghini ha infatti confermato l’intenzione di ritirare dal mercato le attuali versioni S, Performante e la prima SE, lasciando questo nuovo modello come l’unico SUV della gamma in vendita. La scelta risponde alla strategia globale del marchio di vendere esclusivamente veicoli parzialmente elettrificati (Plug-in Hybrid), seguendo la strada tracciata dalle supercar Revuelto e Temerario.

Cosa dobbiamo aspettarci

Dalle immagini rubate durante i test e dai dettagli del teaser, emerge un veicolo dall’estetica evoluta e aggressiva. Il design includerà luci diurne (DRL) ispirate alla versione SE, prese d’aria massicce per ottimizzare il raffreddamento e un inedito spoiler a “becco d’anatra” al posteriore.

Anche i gruppi ottici, sia anteriori che posteriori, riceveranno un restyling per conferire un look più tecnologico, mentre l’abitacolo beneficerà probabilmente di aggiornamenti nei materiali e nelle interfacce digitali.

Potenza senza precedenti

Sotto il cofano, il collaudato motore V8 biturbo da 4,0 litri non andrà in pensione, ma sarà integrato con un sistema ibrido plug-in più raffinato. Se l’attuale Urus SE vanta già una potenza combinata di 789 CV, le indiscrezioni suggeriscono che la nuova “SE Performante” potrebbe avere ancora più cavalleria da scatenare a terra, stabilendo nuovi parametri di riferimento per la categoria, sebbene i numeri esatti restino al momento protetti dal segreto.

Quando potremo vederla davvero? Il debutto ufficiale è fissato per il 1° luglio 2026, con un evento che sarà trasmesso in diretta streaming mondiale. Nel frattempo resteremo tutti in trepidante attesa.