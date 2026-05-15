Lamborghini Revuelto SV, spiata in azione in Italia

Chi vive a pochi chilometri dallo stabilimento Lamborghini di Sant’Agata gode gratuitamente di sinfonie armoniche. Spesso i tecnici effettuano dei test su strada per comprendere la natura dei nuovi progetti. Stavolta il prototipo è stato immortalato dalle telecamere di Varryx nell’iconico circuito di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

Protagonista è la nuova supercar Lamborghini, la Revuelto SV, avvistata ancora una volta in vista di un debutto che dovrebbe arrivare puntuale il prossimo anno. I test stanno proseguendo e i paparazzi possono godersi lo spettacolo sebbene la supercar viaggi ancora in una veste completamente camuffata. Da quello che si può dedurre si intuisce che la prossima Revuelto SV presenterà luci diurne a LED dal design estremo nella parte anteriore, grandi prese d’aria, numerosi elementi aerodinamici per ridurre la resistenza all’aria, un’enorme ala posteriore, accattivanti fanali posteriori in linea con la tradizione e un paraurti imponente con diffusore integrato.

Sound da brividi

La Lamborghini Revuelto è stata svelata il 29 marzo 2023 e dopo più di 3 anni i tecnici hanno iniziato a evolverla. Il modello standard è dotato di un poderoso motore V12 da 6,5 litri da 825 CV associato a tre motori elettrici da 190 CV totali e alimentati da una batteria da 3,8 kWh, che producono insieme una potenza combinata di 1015 CV (746 kW).

Uno dei punti di forza è il cambio robotizzato a doppia frizione a otto marce, sviluppato internamente dalla Casa di Sant’Agata Bolognese e posto trasversalmente rispetto al motore termico, integrando all’interno uno dei motori elettrici. Gli altri due sono posizionati sull’asse anteriore. La Super Veloce dovrà migliorare performance di tutto rispetto. La Revuelto, infatti, scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, mentre lo 0 a 200 all’ora avviene in meno di 7 secondi, con una top speed di oltre 350 km/h.

Ancora più potente

La Lamborghini Revuelto SV che arriverà nel 2027 è stata avvistata a sgasare sul circuito di Imola. Il video ha offerto un primo assaggio del sound e della potenza del motore V12. A proposito, si prevede che il propulsore sprigionerà una potenza complessiva tra 1200 e 1400 CV. La tradizione SV ha coinvolto altri gioielli del passato, tra cui la leggendaria Aventador.

La prima Aventador arrivò nel 2011 come erede della Murcielago e due anni dopo, nel 2013, si presentò al mondo nella versione Roadster. I tecnici della Lamborghini potrebbero saltare la variante scoperta e la nuova versione della Revuelto potrebbe essere la SV con maggiori prestazioni, sospensioni più precise e un incremento della potenza. Ne sapremo di più nei prossimi tempi.