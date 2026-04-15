Lamborghini Temerario Spyder: il debutto si avvicina

E’ una delle Spyder più attese dell’anno e ha fatto capolino per prima volta in un test in pista. Rigorosamente camuffata per non scoprire i dettagli estetici presenterà sotto al cofano un propulsore ibrido in grado di sviluppare 907 CV, come la sorella con il tetto.

Le linee taglienti e minimaliste della Temerario saranno confermate anche per la versione scoperta. Arrivata sul mercato nel 2024 l’entry level sportiva della Casa di Sant’Agata Bolognese presenta ampie prese d’aria e un muso da squalo. Tutte le connotazioni classiche della Lamborghini sono state riprese per provare a far dimenticare la Huracan, uno dei modelli più popolari di sempre.

Arriva la versione scoperta

Il tema dell’esagono, ripreso in vari punti sulla Temerario, dovrebbe essere adottato nella zona frontale del paraurti. Risulta esagonale anche il terminale di scarico, posto al di sotto dello spoiler posteriore. Per ovvi motivi la capote retrattile abbandona il design a doppia bolla visto sulla coupé. La roadster dovrebbe sfoggiare un lunotto posteriore significativamente più piccolo. Nella versione camuffata si notano delle prese d’aria del motore ridisegnate e altre piccole modifiche.

Il dettaglio più importante è il 4.0 V8 da 800 CV che raggiunge i 10.000 giri che caratterizza la Temerario che, unito a tre motori elettrici, sprigiona una potenza di oltre 900 CV. Sulla versione attualmente in listino si posso selezione 13 diverse modalità di guida con la possibilità di far camminare l’auto per pochi km persino in modalità full electric. La batteria è ricaricabile pure via cavo, da 3,8 kWh. La supercar è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 343 km/h. L’impostazione tecnica sulla Spyder dovrebbe rimanere la stessa.

Piccole differenze

Rispetto alla versione tradizionale, la roadster potrebbe presentare uno spazio di carico più piccolo. Sulla Temerario è possibile trasportare i due bagagli dei passeggeri, dei trolley nei vani ricavati dietro ai sedili e sotto il cofano anteriore. La gamma dell’entry level sportiva, inoltre, si allargherà alla Temerario GT3 e la concept Temerario Super Trofeo, omologata per un uso stradale.

Per ora l’erede della Huracán Spyder è solo un prototipo, intercettato durante dei test sul circuito del Nürburgring e nei dintorni, che assomiglia tanto alla versione coupé. La mimetizzazione nasconde diversi dettagli accattivanti, ma è probabile che il tetto funzioni come nel modello precedente con una apertura e chiusura in soli 17 secondi.

Nell’abitacolo dovrebbe essere confermato un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un sistema di infotainment da 8,4 pollici e un display per il passeggero anteriore da 9,1 pollici. Non si escludono piccole migliorie, tra cui comandi specifici per la versione roadster. Ancora top secret il prezzo della nuova variante e la data di presentazione.