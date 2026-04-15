BYD Seal 08: svelati gli interni della nuova ammiraglia

Sipario che si alza sugli interni della BYD Seal 08. Zhang Zhuo, general manager della divisione Ocean del colosso cinese, ha scelto di mostrare al mondo l’abitacolo della sua nuova ammiraglia, svelando in anteprima quello che il brand definisce il linguaggio “Ocean Aesthetics 2.0“.

Un’oasi tecnologica tra autonomia record e ricariche flash

Scopriamo così che questo abitacolo non punta solo sulla tecnologia, ma su un concetto di benessere quasi terapeutico. Il tema del design è infatti incentrato su un’atmosfera “rilassata" e “rigenerante", pensata per trasformare l’auto in un rifugio dallo stress quotidiano. Ma dietro questa filosofia accogliente batte un cuore ingegneristico di prim’ordine.

Di fatto, la Seal 08 nasce su una piattaforma a 800 V e porta al debutto la seconda generazione delle celebri batterie Blade di BYD. I numeri sono impressionanti, con un’autonomia promessa che supera i 1.000 km e un sistema di ricarica “flash" a livello megawatt capace di regalare 400 km di marcia in soli cinque minuti di sosta.

Le prestazioni non passano certo in secondo piano. La versione ammiraglia a trazione integrale mette a terra ben 510 kW (pari a 684 CV), permettendo a questa imponente berlina fastback di raggiungere i 240 km/h. Per chi cerca efficienza senza rinunciare alla spinta, saranno disponibili anche varianti a trazione posteriore da 255 kW e 320 kW.

Agilità e intelligenza: la sfida ai giganti del settore

Nonostante una lunghezza generosa di oltre cinque metri e un passo che supera i tre, la Seal 08 promette un’agilità sorprendente grazie all’integrazione dell’asse posteriore sterzante e del sistema di controllo attivo del telaio DiSus-A. La sicurezza e la guida assistita sono invece affidate al sistema “God’s Eye B“, supportato da un sensore LiDAR che svetta sul tetto, pronto a mappare l’ambiente circostante con precisione chirurgica.

Il futuro della famiglia Seal in un mercato sempre più affollato

Il debutto della Seal 08 arriva in un momento cruciale per il produttore. Dopo il primo assaggio durante l’evento dedicato alle nuove batterie lo scorso marzo e il via libera dei regolatori cinesi, il lancio commerciale è ormai dietro l’angolo, fissato per il secondo trimestre dell’anno. La strategia di BYD per riconquistare quote di mercato e consolidare il proprio primato passerà proprio da qui, con la Seal 08 pronta a debuttare per completare questa nuova linea ammiraglia. Il prezzo non è stato ancora confermato ufficialmente.