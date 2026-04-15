Teaser Nissan Skyline, il mito tornerà a risplendere dalle ombre

Nissan vuol dire citycar, SUV ma anche sportive di razza che hanno scritto pagine indelebili nell’industria delle quattro ruote. La tradizione Skyline è tornata alla luce con un teaser che ha mostrato i primi dettagli estetici di un design accattivante, fanali rotondi e rumor su un potente motore 3.0 V6 twin‑turbo con cambio manuale e trazione posteriore.

Un salto temporale a un’epoca in cui la Skyline dettava legge con un mix tra lo stile nipponico classico e quello americano. Dal 1957 al 1981 la Skyline è stata di piccole dimensioni, dal 1981 al 2002 di medie dimensioni e dal 2001 di medio-alte dimensioni. Una evoluzione che si è arrestata per dar spazio e progetti green che stavano affossando il marchio. Il nuovo capitolo Skyline arriva dopo circa 14 anni dall’ultimo vero emblema del retaggio sportivo della berlina.

Nuova era

Nell’evento Vision sono stati illustrati i piani di crescita a lungo termine del brand Nissan e del suo sotto-marchio premium Infiniti. Tra le nuove proposte quella che ha catturato l’interesse dei puristi è la futura Skyline. L’amministratore delegato Ivan Espinosa ha parlato dell’impatto potenziale della leggendaria JDM sulla cultura pop, impreziosita in passato dalla presenza in videogame di successo come GranTurismo e nella saga Fast and Furious.

Per decenni la Skyline ha rappresentato la punta di diamante della gamma Nissan. Con il ritorno di una berlina di lusso ad alte prestazioni molto apprezzata dalle generazioni passate il marchio nipponico spera di uscire definitivamente da una profonda crisi finanziaria e di identità. I top brand che si erano lanciati con troppo ottimismo sul green stanno capendo che non bisogna più rinnegare il passato per avere successo in futuro. Le immagini diffuse mostrano dettagli volutamente oscurati per far salire l’hype in attesa del lancio ufficiale.

Primi dettagli

Le linee tese di un frontale affilato lasciano trasparire una attenzione manicale all’aerodinamica. Spicca come avrete notato nell’immagine in alto un logo inedito, che potrebbe indicare una nuova fase identitaria per il colosso giapponese. Confermati gli iconici gruppi ottici circolari al posteriore, mentre le fiancate sembrano più pulite e meno estreme rispetto all’ultima GT-R. E’ ancora presto per dirlo, ma potrebbero aver fatto bingo con soluzioni innovative di chiara ispirazione alle generazioni R32, R33 e R34.

Un connubio che potrebbe battere con un cuore V6 biturbo elettrificato, evoluzione del propulsore ad alte performance Nissan. I rumor parlano di un sistema ibrido basato su un’unità di derivazione VR38, ma in tal senso bisogna attendere notizie ufficiali. Potrebbe essere lanciata sul mercato non prima del 2028, sebbene il progetto appare già in una fase molto avanzata. La teoria sull’arrivo della Skyline negli Stati Uniti parte da un dato di fatto: la storica collaborazione tra Skyline e Infiniti. Ancora da valutare, invece, la possibilità che possa sbarcare nel Vecchio Continente.