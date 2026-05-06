Nissan ARIYA, oltre al nuovo frontale c'è di più

Nissan batte un colpo e nel competitivo mondo della mobilità elettrica si fa sentire con la rinnovata ARIYA MY26, che porta in dote un aggiornamento che fin dal primo sguardo risulta convincente. A colpire in modo fulmineo è il nuovo frontale completamente ridisegnato, che abbandona ogni superflua complessità per abbracciare un taglio più armonioso e pulito. La nuova estetica, però, non è tutto perché questo veicolo nasconde una rivoluzione ben più profonda: sotto la pelle di questa ammiraglia a ruote alte e a zero emissioni ci sono una fitta serie di innovazioni tecnologiche e meccaniche pensate per elevare il comfort di bordo e la versatilità.

Il minimalismo tecnologico

Il nuovo “volto" di ARIYA si ispira alla filosofia del “futurismo giapponese senza tempo", come affermano in casa Nissan. La caratteristica griglia “V-Motion" è stata reinterpretata e adesso dialoga con un pannello frontale in tinta con la carrozzeria, conferendo al veicolo una presenza su strada più minimalista. Il contrasto visivo è accentuato dai nuovi cerchi in lega da 19 e 20 pollici, piccoli capolavori di design che fondono sapientemente elementi in alluminio e resina per esaltare il carattere premium della vettura.

All’interno, l’abitacolo — già noto per essere uno dei più spaziosi della categoria — riceve aggiornamenti mirati all’ergonomia di tutti i giorni. La nuova console centrale non soltanto migliora l’estetica totale, ma aumenta la capacità di carico interna di 3,2 litri, offrendo più spazio per gli oggetti personali. A questo si aggiunge un caricatore wireless da 15 W di ultima generazione, ideale per mantenere i dispositivi mobili sempre pronti all’uso durante i viaggi.

Un ecosistema digitale e bidirezionale

La vera anima della Nissan ARIYA MY26 risiede nella sua connettività. L’integrazione dell’ultima generazione di NissanConnect con suite Google integrata trasforma l’auto in un’estensione fluida dello smartphone, permettendo una navigazione e una gestione delle app molto intuitiva.

Tuttavia, l’innovazione più significativa è forse quella che riguarda il comparto elettrico: ARIYA MY26 introduce un sistema di ricarica da 11 kW in corrente alternata di tipo bidirezionale. Grazie alla funzione Vehicle to Load (V2L), l’auto smette di essere un semplice mezzo di trasporto per diventare una riserva energetica capace di alimentare dispositivi esterni. Per chi invece deve affrontare lunghi tragitti, la ricarica rapida in corrente continua rimane un punto di forza, con potenze supportate fino a 130 kW.

Dinamica di guida e sicurezza

Nissan non ha trascurato il piacere di guida, lavorando sulla messa a punto delle sospensioni. Questo intervento garantisce una stabilità più elevato e una drastica riduzione delle vibrazioni, mantenendo l’esperienza di marcia fluida anche sulle lunghe distanze. Ad assistere il conducente interviene la nuova funzione di controllo adattivo della distanza, studiata per ridurre l’affaticamento nel traffico attraverso una gestione intelligente di accelerazione e frenata.

Il contesto di mercato

La nuova Nissan ARIYA MY26 è attualmente realizzata in edizione limitata e la sua commercializzazione in Italia non è ancora prevista. Tuttavia, i clienti italiani possono continuare a fare affidamento sulla gamma attuale, strutturata sugli allestimenti Engage, Advance ed Evolve.

Quest’ultimo, in particolare, offre il sofisticato sistema di trazione integrale e-4ORCE, capace di reagire alle variazioni di aderenza in appena un decimillesimo di secondo, garantendo sicurezza e comfort anche nelle condizioni climatiche più difficili. Con la MY26, Nissan dimostra che il futuro dell’elettrico non è solo una questione di batteria, ma di una perfetta integrazione tra stile, dinamica e servizi digitali.