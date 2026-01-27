Questa Nissan Ariya si ricarica con il Sole: fino a 23 km al giorno grazie ai pannelli integrati

Auto elettriche dotate di pannelli solari nella carrozzeria per generare energia aggiuntiva ed aumentare così l’autonomia? Non è certamente una novità ma in occasione dell’International Day of Clean Energy, Nissan ha svelato un concept di Ariya alimentato ad energia solare. Si tratta di un prototipo con cui la casa automobilistica punta a voler mostrare le potenzialità di questa particolare tecnologia in ottica futura. Il concept del crossover elettrico è dotato di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza per una superficie totale di 3,8 m2 integrati nel cofano, nel tetto e nel portellone posteriore.

UNA NISSAN ARIYA ALIMENTATA DAL SOLE

Il progetto è frutto della collaborazione con Lightyear che ha fornito la tecnologia dei pannelli solari. Ve la ricordate? Avevamo provato in passato il loro prototipo Lightyear 0 in Spagna ma alla fine, il loro progetto di produrre drittamente auto a ricarica solare è naufragato. L’azienda olandese si è poi concentrata sullo sviluppo della tecnologia dei pannelli solari per i veicoli. Dunque, sulla Nissan Arya, che benefici ha portato l’integrazione dei pannelli solari nella carrozzeria? Secondo la casa automobilistica giapponese, in condizioni ideali, il sistema può fornire fino a 23 km di autonomia aggiuntiva al giorno. Ad esempio, nelle città con elevato irraggiamento solare, come Barcellona, il veicolo può generare in media 17,6 km di autonomia in più al giorno. A seconda dell’utilizzo, secondo Nissan è possibile ridurre la frequenza di ricarica del 35-65%. In un viaggio di due ore e 80 km, il sistema può produrre 0,5 kWh di energia pulita, aggiungendo fino a 3 km di autonomia.

Inoltre, Nissan racconta che i primi test su lunghe distanze, tra cui un viaggio di 1.550 km tra i Paesi Bassi e Barcellona, hanno dimostrato che l’integrazione solare potrebbe ridurre da 23 a sole 8 le ricariche annuali per un pendolare che percorre circa 6.000 km all’anno. Su questo progetto, Shunsuke Shigemoto, Vice President ePowertrain & Internal Combustion Engine Powertrain (ICE), Technology Research & Advanced Engineering & Chief Powertrain Engineer, Nissan AMIEO, ha dichiarato: