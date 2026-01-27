Nuovo Pirelli Scorpion 3: più autonomia, comfort e grip per i SUV

Nel 1986 nasceva il primo pneumatico Pirelli Scorpion che equipaggiò la Lamborghini LM002. A distanza di 40 anni, arriva la terza generazione di questo pneumatico pensato per il mondo del SUV, un prodotto progettato grazie alla collaborazione dei maggiori produttori che offrono nella loro gamma SUV, anche ad alte prestazioni.

LA TERZA GENERAZIONE

La nuova generazione è stata sviluppata per rispondere alle esigenze dei moderni SUV, usando soluzioni tecniche dedicate, come una carcassa rinforzata, tasselli centrali più larghi e profilo ottimizzato per favorire una distribuzione uniforme della pressione e ridurre la deformazione nell’area della spalla. La nuova gamma condivide una parte dei materiali innovativi che troviamo nell’ultima generazione del Cinturato, pneumatico estivo. I nuovi Pirelli Scorpion di terza generazione sono disponibili in 16 misure dai 18 ai 22 pollici e possono contare su tecnologie come Elect, che consente di aumentare fino al 10% l’autonomia di auto elettriche e ibride plug-in.

LO SVILUPPO DEL NUOVO PNEUMATICO

Pirelli ha progettato e testato il nuovo prodotto in modalità virtuale. Grazie agli strumenti di previsione della resa chilometrica è stato possibile valutare, in ambiente virtuale, oltre 20 varianti fra mescole e disegni battistrada, per identificare il miglior mix in grado di migliorare il chilometraggio percorribile. Grazie anche all’uso dei simulatori di guida, è stato possibile ottimizzare aspetti come handling, comportamento su asciutto e piacere di guida. La successiva fase di test su strada ha confermato i progressi rispetto alla generazione precedente.

I miglioramenti ottenuti sul nuovo Pirelli Scorpion si devono principalmente ad una progettazione integrata, facendo leva su una nuova mescola battistrada che offre prestazioni stabili nelle diverse condizioni, una maggiore aderenza sul bagnato e contestualmente un’ottima resa chilometrica. La struttura rinforzata e la nuova mescola garantiscono un’usura uniforme. Oltre a tutto questo, grazie al profilo e al disegno del battistrada con una nuova geometria delle scanalature, è stato perfezionato non solo l’handling ma anche il comfort acustico, arrivando ad ottenere la Classe A/B dell’etichetta europea per rumorosità.

RICONOSCIMENTI

TUV ha certificato le ottime qualità sia su asciutto e sia bagnato del nuovo pneumatico, tanto da avergli conferito il Marchio di Qualità Premium: il nuovo pneumatico si è infatti classificato al primo posto nei test di frenata su asciutto e sul bagnato è risultato primo in wet handling, posizionandosi ai vertici nella frenata e nell’aquaplaning in rettilineo. Oltre a tutto questo, la gamma Scorpion ha ottenuto al lancio la Classe A nell’etichetta europea per il wet grip, assicurando anche comfort acustico (Classi A/B) e una resa chilometrica elevata, vantando inoltre la Classe B per la resistenza al rotolamento.