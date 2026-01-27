Toyota GR GT: la nuova supercar V8 da 650 CV debutta su Forza Horizon 6

Toyota GR GT è una nuova supercar dotata di un motore V8 da 650 CV svelata all’inizio di dicembre 2025. Per vederla su strada bisognerà attendere il 2027 ma questo modello arriverà prima su Forza Horizon 6, il cui lancio è atteso nel corso dell’anno. La curiosa novità arriva direttamente da Toyota che racconta che la sua nuova supercar debutterà nel 2026 nel mondo dei videogiochi. Infatti, appare sulla copertina del gioco da poco pubblicata in vista del lancio dell’ultimo capitolo della serie Horizon di Microsoft. Nell’illustrazione, troviamo una GR GT rossa in un’ambientazione tipicamente giapponese con fiori di ciliegio ed il monte Fuji sullo sfondo.

Forza Horizon 6 debutterà il prossimo 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, mentre su PlayStation 5 arriverà entro la fine dell’anno. L’ambientazione si sposta in Giappone, offrendo una mappa che punta sulla verticalità e sulla densità urbana di Tokyo. Il parco auto al lancio supererà le 550 vetture reali, tra cui appunto la nuova Toyota GR GT.

MOTORE V8 E TANTA TECNOLOGIA

Il cuore pulsante della supercar giapponese è motore V8 biturbo da 4 litri di nuova concezione abbinato ad un singolo motore elettrico. Per questo modello, la casa automobilistica giapponese ha utilizzato il meglio delle tecnologie che ha sviluppato fino a questo momento. Per il momento sappiamo che l’obiettivo è quello di offrire una potenza complessiva di almeno 650 CV e una coppia di 850 Nm. Il cambio è un automatico a 8 rapporti di nuova concezione. Il peso sarà di 1.750 kg o inferiore. Le prestazioni? Si parla di una velocità massima di 320 km/h o superiore. La nuova GR GT potrà poi contare su sospensioni a doppio braccio oscillante con molla elicoidale e un impianto frenante carboceramico. Toyota realizzerà anche una versione GT3 da pista della sua nuova supercar, dotata di un’aerodinamica sofisticata e di un motore V8 biturbo di 4 litri ma senza la componente ibrida.