Toyota GR GT, la nuova supercar si presenta: motore V8 e tanta tecnologia per divertirsi alla guida

La nuova ed attesa Toyota GR GT ha fatto ufficialmente il suo debutto ed è stata descritta dalla casa automobilistica come un’auto da corsa omologata per un utilizzo stradale. Si tratta dunque di una supercar davvero molto speciale. Lo sviluppo non è però del tutto concluso e per vederla su strada bisognerà infatti attendere ancora un po’ di tempo. Il lancio sul mercato è infatti previsto per il 2027. Contestualmente, la casa automobilistica ha mostrato anche la versione GT3 per la pista della sua nuova supercar. Anche questo modello arriverà nel 2027.

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGICA TOYOTA

Con lo sviluppo ancora in corso, per il momento sono state fornite le prime informazioni sulla vettura ma quanto raccontato fa capire molto bene il grande lavoro che sta facendo Toyota per offrire una sportiva vera, che sappia ancora emozionare alla guida. Allo sviluppo sia del modello stradale e sia di quello da pista ha lavorato un team dedicato e a questo progetti ha collaborato attivamente anche Akio Toyoda. Il progetto della nuova Toyota GR GT parte dal concetto di mettere il pilota al centro di tutto. Infatti, la casa automobilistica racconta che lo sviluppo si è concentrato non solo sul dotare la GR GT di un elevato livello di prestazioni, ma anche nel dare un senso di unità tra vettura e pilota, consentendo a quest’ultimo di interagire con il veicolo in ogni momento.

La supercar è dotata di un sistema ibrido che abbina un motore V8 biturbo da 4 litri di nuova concezione a un singolo motore elettrico. Per lo sviluppo, Toyota ha posto l’attenzione su 3 elementi chiave: baricentro basso, peso ridotto con elevata rigidità e ricerca delle prestazioni aerodinamiche. Per raggiungere gli obiettivi, la casa automobilistica ha sfruttato tutte le sue competenze, arrivando ad offrire il meglio della sua tecnologia. Andiamo con ordine.

Lo sviluppo della GR GT è iniziato con l’obiettivo di ottenere un baricentro estremamente basso, valutando come abbassare il più possibile sia l’altezza complessiva del veicolo sia la posizione del pilota. Si è quindi prestata attenzione all’adozione di una configurazione con motore anteriore e trazione posteriore per facilitare la maneggevolezza quando si spinge il veicolo al limite. Il baricentro dei componenti più pesanti, come il motore V8 con lubrificazione a carter secco, il cambio posteriore e altri elementi, è stato significativamente abbassato grazie a un posizionamento ottimizzato. Sia il baricentro del conducente che quello dell’auto sono stati resi pressoché identici, ricercando una posizione di guida ideale volta a migliorare il senso di unità tra vettura e conducente.

Per quanto riguarda, invece, la ricerca della leggerezza e della rigidità, la nuova Toyota GR GT adotta il primo telaio interamente in alluminio di Toyota. Inoltre, l’uso di materiali come il CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) nei pannelli della carrozzeria ha permesso di ottenere una carrozzeria robusta ma leggera. Anche lo stile degli esterni, alla ricerca delle prestazioni aerodinamiche, è nato da un processo diverso da quello utilizzato normalmente dalla casa automobilistica. Sebbene tradizionalmente l’attenzione sia rivolta all’aerodinamica solo dopo la finalizzazione dello stile degli esterni, nel caso della GR GT, le prestazioni aerodinamiche ideali sono state stabilite per prime, per poi passare alla valutazione dello stile degli esterni. Anche lo stile degli interni è stato attentamente sviluppato, basandosi su un’ergonomia mirata a ottenere la posizione di guida ottimale dal punto di vista di un pilota professionista e la visibilità necessaria per la guida al limite. Naturalmente, è stata prestata attenzione a garantire l’idoneità all’uso quotidiano. Troviamo la strumentazione digitale e c’è pure un sistema infotainment.

SPECIFICHE TECNICHE

La nuova Toyota GR GT che rappresenta la nuova offerta di punta di Gazoo Racing, misura 4.820 mm lunghezza x 2.000 mm larghezza x 1.195 mm altezza, con un passo di 2.725 mm. Il cuore pulsante, come già accennato all’inizio, è un V8 biturbo di 4 litri abbinato ad un sistema ibrido. Per il momento sappiamo che l’obiettivo è quello di offrire una potenza complessiva di almeno 650 CV e una coppia di 850 Nm. Il cambio è un automatico a 8 rapporti di nuova concezione. Il peso sarà di 1.750 kg o inferiore. Le prestazioni? Si parla di una velocità massima di 320 km/h o superiore. La scheda tecnica menziona poi sospensioni a doppio braccio oscillante con molla elicoidale e un impianto frenante carboceramico. Gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport Cup 2 sviluppati esclusivamente per la GR GT.

Una vettura davvero molto interessante di cui sicuramente ci sarà modo di saperne molto di più nel corso del tempo dato che lo sviluppo non è ancora concluso.

GR GT3

Della versione da corsa GT3 non è stato detto molto. Dalle immagini possiamo notare un’aerodinamica molto più sofisticata. Anche questo modello adotterà un motore V8 biturbo di 4 litri ma senza la componente ibrida.