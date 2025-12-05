La Lexus LFA è tornata ma come supercar 100% elettrica

La Lexus LFA è tornata ma forse non come si pensava. Accanto alla nuova Toyota GR GT è infatti stata presentata la nuova supercar a marchio Lexus sebbene ancora in forma di concept. Ci si aspettava un motore V8 e invece la nuova Lexus LFA è 100% elettrica. Il concept altro non è che un’evoluzione di quello che la casa automobilistica aveva mostrato la scorsa estate alla Monterey Car Week senza, però, fornire particolari dettagli. Adesso ne sappiamo qualcosina di più, sebbene le principali specifiche tecniche non siano ancora state svelate. Non sappiamo nemmeno quando arriverà il modello di produzione.

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA TOYOTA

La nuova Lexus LFA elettrica è strettamente correlata con la nuova GR GT di Toyota visto che anche questo progetto parte da 3 concetti chiave e cioè baricentro basso, peso ridotto con elevata rigidità e ricerca delle prestazioni aerodinamiche. Infatti, condividerà molti degli aspetti tecnici con la GR GT anche se potrà sfruttare la maggiore libertà di progettazione che permette un’auto elettrica. Il telaio, in alluminio, deriva strettamente da quello della supercar Toyota.

Lexus LFA dispone comunque di un design esterno totalmente personalizzato che richiama la LFA del passato. Inoltre, propone un abitacolo futuristico e minimalista che punta sulle funzionalità digitali e sul coinvolgimento del conducente. Lo sterzo, in particolare, adotterà la medesima tecnologia steer-by-wire che Lexus ha recentemente introdotto sulla RZ. La casa automobilistica ha affermato che la sua ambizione è quella di creare un’auto sportiva elettrica che superi le aspettative dei clienti e di migliorare il senso di unità tra auto e conducente per offrire un piacere di guida senza precedenti.

Della nuova supercar sappiamo solo che misura 4.690 mm lunghezza x 2.040 mm larghezza x 1.195 mm altezza, con un passo di 2.725 mm. Come accennato in precedenza, delle specifiche tecniche più importanti non c’è traccia. Dunque, non si può fare altro che attendere novità ma pare chiaro che Lexus voglia proporre qualcosa di davvero speciale in futuro, magari quando le tecnologie delle auto elettriche, soprattutto a livello di batterie, avranno fatto un ulteriore salto avanti.