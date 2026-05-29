Lexus ES, l’ottava serie arriva in Italia: performance al servizio del lusso

Il nome “ES" sta per “Executive Sedan" e, in sette diverse generazioni, ha enfatizzato la cura del comfort giapponese con lo schema tutto avanti, con la disposizione del motore V6 e della trazione sull’avantreno. Prodotta dal 1989 nel Paese del Sol Levante è giunta alla sua ottava serie con tante novità che sono pronte a sbarcare nel Vecchio Continente.

La nuova Lexus ES, svelata a maggio dello scorso anno, sta per invadere l’Europa con powertrain full hybrid ed elettrici, con potenze da 196 a 343 CV. La berlina del brand premium di Toyota presenta le seguenti dimensioni: 5.140 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.950 mm. Lo stile segue il nuovo concetto “Clean Tech x Elegance”. Il frontale della berlina vanta la presenza della tradizionale clessidra Lexus che si estende dal cofano e per migliorare la visibilità c’è un cofano ribassato.

Look tagliente

Spiccano gli accattivanti gruppi ottici anteriori con una doppia forma a L con indicatori di direzione rivolti verso l’esterno e luci diurne a LED girate verso l’interno. La zona posteriore è caratterizzata da una barra luminosa a tutta ampiezza. La ES dispone di cerchi da 19 pollici, mentre tra gli optional ci sono i cerchi da 21 pollici. Per ora non sono stati comunicati i prezzi ufficiali e il lancio è previsto solo tra qualche mese.

La gamma a zero emissioni della Lexus ES vanta due versioni: la ES 350e a trazione anteriore che sprigiona 165 kW (224 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi. La batteria presenta una capacità di 77 kWh lordi per un’autonomia dichiarata di 493/581 km, variabile in base all’allestimento. Al vertice della piramide del listino c’è la ES 500e a trazione integrale, con sotto il cofano due motori elettrici in grado di garantire una potenza combinata di 252 kW (343 CV) per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. La batteria presenta una capacità di 75 kWh, mentre l’autonomia è compresa tra 465 e 529 km. La ricarica fino a 150 kW offre la possibilità di schizzare dal 10 all’80% in circa mezz’ora.

La proposta ibrida della Lexus ES

Le varianti ibride che arriveranno alle nostre latitudini sfrutteranno la tecnologia full hybrid di sesta generazione. La gamma propone un motore 2.5 quattro cilindri da 196 CV, disponibile sia a trazione anteriore sia integrale, grazie a un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, vera novità della berlina giapponese.

La ES ibrida copre lo 0 a 100 km/h in appena 8 secondi (7,7 per la versione E-Four), mentre il consumo medio dichiarato è di 4,8-5,2 l/100 km per le versioni FWD e di 4,9-5,4 l/100 km per le E-Four. Nei mercati dell’Europa orientale sarà venduta la ES 350h con ben 247 CV. L’abitacolo è imbottito di tecnologia con dietro al volante un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre sulla plancia spicca uno schermo da 14 pollici del sistema infotainment che può contare sui supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. L’impianto audio con 10 altoparlanti è di serie. In alternativa si potrà opzionare un sistema audio surround Mark Levinson con 17 altoparlanti. Per i prezzi bisognerà attendere ancora poche settimane.