Nuova Lexus ES: debutta in Europa la berlina di lusso giapponese

La nuova Lexus ES fa il suo debutto in Europa, anche se l’arrivo ufficiale sul mercato è in programma per l’inizio del prossimo anno. La berlina di lusso del marchio giapponese porta con sé tanta qualità e tecnologia, con numerose soluzioni orientate al comfort, alla connettività e alla sicurezza. Lexus sottolinea che la progettazione della ES si è basata sul concetto di “Experience Elegant & Electrified Sedan" che ha dato vita ad una berlina disponibile sia in versione ibrida che in variante completamente elettrica, consentendo al cliente di scegliere anche tra la trazione anteriore e quella integrale.

Progettata presso il centro tecnico di Shimoyama, in Giappone, la Lexus ES è il primo modello della casa a beneficiare di un abitacolo completamente digitale che integra non solo la strumentazione riservata al conducente, ma anche tutte le funzioni multimediali e l’app Lexus Link+, senza dimenticare quelli che Lexus chiama “Interruttori nascosti".

STILE SEMPLICE MA ELEGANTE

La linea della nuova Lexus ES è molto elegante e in grado di far percepire subito l’appartenenza al marchio nipponico della nuova arrivata. Le dimensioni sono aumentate rispetto alla precedente generazione lanciata sul nostro mercato nel 2018, ma il fulcro del suo fascino è rappresentato dal concetto di design “Clean Tech x Elegance“, un approccio minimalista che punta ad un’estetica semplice fatta di linee pulite, in linea con la visione Lexus dei veicoli elettrici del prossimo futuro.

La ES ibrida si differenziano per la presenza di una griglia anteriore con delle aperture maggiorate necessarie per favorire il raffreddamento del motore termico presente a bordo, ma per il resto l’estetica rimane la stessa per tutte le varianti, caratterizzate dalla firma luminosa a L destinata a contraddistinguere le Lexus elettrificate in arrivo nei prossimi anni.

ABITACOLO LUSSUOSO E TECNOLOGICO

L’abitacolo della Lexus ES non è meno ricercato dell’esterno e anche qui predomina un senso di “pulizia" che passa da un’impostazione minimalista. I progettisti hanno infatti rimosso ogni dettaglio superfluo per creare un ambiente dove la semplicità cattura l’attenzione del guidatore e dei passeggeri.

Essendo la ES una berlina di fascia alta, il lusso e il comfort non possono essere frutto di compromessi e per questo motivo Lexus ha dotato la sua vettura di sedili posteriori reclinabili, con tanto di poggiagambe per il chi siede dietro il passeggero anteriore. Quest’ultimo dispone inoltre di una funzione di ribaltamento in avanti pensata per massimizzare lo spazio per le gambe posteriori.

L’ambiente interno si avvale di soluzioni come la tecnologia Bamboo Layering che utilizza tecniche di stampa avanzate e un sistema di trasmissione della luce per creare un effetto di illuminazione superficiale che si sincronizza con l’illuminazione ambientale dell’abitacolo. In dettaglio, la goffratura in pelle sintetica è studiata per produrre un motivo in rilievo che si combina con la suddetta illuminazione ambientale regalando un’esperienza sensoriale unica. Inoltre, il viaggio a bordo della Lexus ES è reso ancora più piacevole dalla presenza dell’impianto audio Mark Levinson Surround Sound System con 17 altoparlanti posizionati in modo da creare un palcoscenico sonoro tridimensionale.



Lexus ha costruito l’abitacolo attorno al principio Tazuna, ovvero all’obiettivo di concentrare l’attenzione del guidatore sulla strada. In base a ciò è stata attentamente studiata la posizione dei comandi e delle fonti di informazione, in modo che l’interazione con il conducente possa avvenire con il minimo movimento della mano e degli occhi.

La strumentazione principale è costituita da uno schermo digitale asimmetrico da 12,3 pollici, mentre meritano una menzione a parte gli interruttori nascosti a cui abbiamo accennato prima. Lexus ha fatto suo il principio di ospitalità Omotenashi e ha implementato una soluzione che nasconde gli interruttori a sfioramento nel rivestimento del cruscotto quando l’auto è spenta, per farli poi “accendere" non appena il guidatore avvia il motore.

Il comfort di bordo è garantito invece da un attento lavoro di insonorizzazione che passa per un migliorato isolamento acustico delle portiere.

MOTORIZZAZIONI IBRIDE ED ELETTRICHE

La Lexus ES proporrà al suo arrivo sul mercato la scelta tra diverse motorizzazioni, tutte elettrificate. La base di partenza è la Lexus ES 300h (la ES 350 h sarà invece riservata ai mercati dell’Europa dell’est), una versione ibrida basata su un motore quattro cilindri in linea da 2,5 litri che produce una potenza di 210 cavalli o 148 kW abbinata ad una batteria con ricarica automatica che è stata aggiornata per offrire una migliore efficienza sia sul fronte delle prestazioni, sia per quanto riguarda il comfort di marcia.

Chi preferisce l’elettrico avrà invece a disposizione le Lexus ES 350e e Lexus ES500e, con la prima caratterizzata dalla trazione anteriore e da una potenza di 224 cavalli o 165 kW, mentre la seconda dotata di trazione integrale e in grado di scaricare a terra una potenza di 343 cavalli o 252 kW. Il costruttore non ha ancora definito i dati ufficiali riguardanti autonomia e tempi di ricarica, ma afferma di aspettarsi una percorrenza fino a 530 chilometri nel ciclo WLTP e un tempo di ricarica di circa 30 minuti arrivare all’80% della capacità delle batterie.

Per quanto riguarda gli accumulatori presenti a bordo, l’unità agli ioni di litio della ES 350e ha una capacità di 77 kWh e supporta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. L’unità della ES 500e ha invece una capacità di 75 kWh e consente alla berlina di passare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.



Un accenno al sistema di trazione integrale ci dice infine che la distribuzione della coppia varia in base alle condizioni della strada e agli input del conducente, con la possibilità di passare da una soluzione “tutto avanti" o “tutto indietro" a seconda dei dati rilevati dai sensori che tengono sotto controllo l’accelerazione, la velocità della ruote e l’angolo di sterzata.

Lexus assicura che più avanti arriveranno ulteriori dettagli e specifiche degli allestimenti destinati ad ogni singolo mercato. Dopo l’anteprima europea di questi giorni, la ES arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2026.