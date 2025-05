FIAT Grande Panda, in arrivo una versione con cambio manuale: niente ibrido

FIAT Grande Panda è arrivata da poco sul mercato italiano sia in versione Mild Hybrid e sia in quella 100% elettrica. A quanto pare, la gamma non è ancora completa visto che entro la fine dell’anno debutterà una versione entry level che è stata preannunciata dal CEO FIAT Olivier François nel corso di un evento che si sta svolgendo nella giornata di oggi dedicato ai modelli ibridi. Come sarà? Il numero uno di FIAT si è limitato a dire due cose: che questo modello sarà dotato di un cambio manuale e che non disporrà di una motorizzazione ibrida.

ANCORA PIÙ ACCESSIBILE

Che possa arrivare un modello non ibrido ancora più accessibile non stupisce troppo ed, anzi, già in passato la casa automobilistica aveva parlato della possibilità di una versione solo benzina. Del resto, stiamo pur sempre parlando di un modello globale che deve soddisfare le esigenze di diversi mercati. Ha senso un’operazione del genere in Europa? La Citroen C3 che poggia sulle stessa piattaforma della FIAT Grande Panda è anche lei da tempo proposta con un motore solo benzina oltre che con powertrain ibridi ed elettrici. Inoltre, pensiamo alla MG3 che da poco è stata lanciata in Europa con un motore endotermico senza elettrificazione per poter essere venduta ad un prezzo ancora più basso.



Quindi si, probabilmente anche in Italia una FIAT Grande Panda solo benzina proposta ad un prezzo ancora più basso potrebbe diventare molto più appetibile. Che motore potrebbe adottare questa Grande Panda solo benzina e con cambio manuale? Viene subito facile pensare proprio all’unitàoggi proposta sulla Citroen C3 che permette di tenere il modello francese sotto i 16.000 euro. In casa FIAT ci sarebbe anche il 3 cilindri utilizzato sulla FIAT 500 ma dispone di un piccolo sistema Mild Hybrid da 12V e il CEO ha detto niente motori ibridi.

Ipotesi a parte, pare evidente che la gamma della FIAT Grande Panda si amplierà entro la fine dell’anno con un modello entry level. Non rimane che attendere novità, così come sulla possibile versione 4×4 che è stata anticipata da un concept molto interessante.