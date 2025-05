FIAT Grande Panda Hybrid arriva nelle concessionarie: allestimenti e prezzo

FIAT Grande Panda Hybrid arriva ufficialmente sul mercato. In Italia gli ordini erano stati aperti alla fine del mese di gennaio 2025 e, adesso, la Grande Panda Hybrid sta arrivando sulle strade. Questo modello è una grande scommessa per la casa automobilistica che si attende numeri importanti, soprattutto dalla versione Hybrid, quella dotata di una motorizzazione Mild Hybrid. Ricordiamo infatti che Gande Panda è proposta pure con un powertrain 100% elettrico. Con una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,76 e un’altezza di 1,58 metri, la nuova Grande Panda poggia sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa della Citroen C3 giusto per fare un esempio.

FIAT GRANDE PANDA HYBRID: SPECIFICHE

Ricordiamo che sotto la cofano troviamo il ben noto powertrain Mild Hybrid di Stellantis già utilizzato su molti altri modelli del Gruppo. Abbiamo in particolare un 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. La Grande Panda Hybrid è in grado di muoversi in modalità completamente elettrica durante le manovre a bassa velocità, raggiungendo fino a 1 km di autonomia full-electric sotto i 30 km/h. Insomma, a basa velocità e per brevi tratti può comunque muoversi con il motore endotermico spento.

FIAT GRANDE PANDA HYBRID: ALLESTIMENTI E DOTAZIONI

Sono 3 gli allestimenti disponibili: POP, ICON e LA PRIMA. Entrando più nei dettagli delle dotazioni, con l’allestimento base di serie tra le altre cose troviamo i sistemi assistenza alla guida (ADAS) previsti per legge, climatizzatore manuale, cruscotto digitale da 10 pollici, cambio automatico eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB) e una stazione per smartphone con tecnologia NFC e funzione Autolaunch. Non è infatti presente il sistema infotainment.



Salendo di livello, sulla versione ICON troviamo in più un sistema infotainment da 10,25 pollici con impianto audio a sei altoparlanti, fari e luci anteriori e posteriori Full LED. A disposizione 3 pacchetti opzionali: Tech, Style e Winter. Il Tech Pack include climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera e ricarica wireless. Lo Style Pack aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, barre sul tetto, vetri oscurati e protezioni sottoscocca, mentre il Winter Pack (disponibile solo in abbinamento al Tech Pack) prevede sedili, volante e parabrezza riscaldati.

Al vertice della gamma della nuova FIAT Grande Panda Hybrid, l’allestimento LA PRIMA che combina tutti i pacchetti precedenti e aggiunge cerchi in lega da 17 pollici e l’esclusiva applicazione del materiale BAMBOX Bamboo Fiber Tex per il cruscotto.

FIAT GRANDE PANDA HYBRID: PREZZI

Quanto costa? Si parte da 18.900 euro per la versione POP.