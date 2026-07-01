Niente Multipla, FIAT preferisce la Multiplina: in strada nel 2028

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha annunciato un piano industriale fondato anche su modernissime vetture elettriche che dovrebbero popolare le città nei prossimi anni. L’ultima novità, prevista nel 2028 si chiamerà Multiplina, ispirandosi al monovolume FIAT 600 Multipla degli anni ‘50 e ‘60.

FIAT vuole ampliare le proposte nella micromobilità, offrendo soluzioni intelligenti al giusto prezzo. Con un evento speciale tenutosi a Roma, dedicato al segmento della mobilità in rapida evoluzione, il marchio ha svelato un ecosistema completo e in linea con i valori green che caratterizzano l’industria dell’automotive 2.0. L’evoluzione del mercato, in ambienti urbani ed extraurbani sempre più complessi, sta portando numerosi brand a valutare un approccio orientato alla micromobilità.

Più spazio, meno rumore

Per cavalcare il megatrend globale delle EV, FIAT ha in mente una Topolino a 4 posti, rigorosamente full electric. Un’auto facile da guidare, rientrante nella categoria dei quadricicli pesanti, con un peso fino a 400 kg, potenza massima fino a 15 kW e guidabile dai 16 anni. Il prezzo? Dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.000 euro e attirare i progressisti che sognano un’auto a zero emissioni comoda e adatta agli spostamenti quotidiani.

L’obiettivo del brand piemontese è guidare questa trasformazione, non solo attraverso singoli prodotti, ma per mezzo di una visione coerente. La Multiplina si caratterizzerebbe per forme bombate, sfruttando una impostazione senza cofano come l’originale 600 Multipla e con due sole porte. I finestrini non risulterebbero discendenti ma con una parte incernierata che si apre verso l’alto e gli specchietti sono manuali e rotondi, come quelli della Topolino. Un bel mix con un tetto in tela che si avvolgerebbe manualmente, ma realisticamente verrà proposto come optional.

Design sinuoso

Con quel tocco retrò le nuove FIAT elettriche potrebbero diventare delle icone green. I numeri parlano chiaro: nel secondo trimestre del 2026 si è registrato il primato assoluto di ordini per Topolino, con una crescita del 30% rispetto allo scorso anno. La gamma della Topolino si amplia con nuove interpretazioni di design: il nuovo colore Corallo, l’inedita carrozzeria Dolcevita, Topolino Sport e la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition.

FIAT, nel corso dell’evento capitolino, ha svelato anche una nuova evoluzione di TRIS. Quest’ultima esplora nuove frontiere del lifestyle con il concept Dolcevita. Dalla partnership con Monster è nata anche la Monsterlino: altoparlanti stereo Bluetooth progettati in esclusiva per Topolino. Insieme, Topolino, TRIS e la Multiplina rappresentano la visione dei tre pilastri complementari e pioneristici dell’ecosistema di micromobilità di FIAT.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “FIAT ha plasmato la micromobilità ben prima che il termine esistesse. La nostra missione è sempre stata la stessa: rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile. Oggi, con Topolino, TRIS e la nostra visione per il futuro – Multiplina – stiamo continuando a costruire il nostro patrimonio ed a creare un ecosistema completo per le città di domani: gioioso, ingegnoso, sostenibile e inconfondibilmente FIAT”.