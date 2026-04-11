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Fiat Topolino Corallo: 4 edizioni speciali per la Design Week

Per le strade di Milano durante la Design Week saranno protagoniste quattro interpretazioni della Topolino Corallo realizzate in collaborazione con Gallo.

Fiat Topolino Corallo: 4 edizioni speciali per la Design Week
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 11 apr 2026

In occasione della Milano Design Week 2026, Fiat presenterà quattro inedite interpretazioni della Topolino Corallo realizzate in collaborazione con Gallo, celebre marchio che produce calze da uomo.

Quattro edizioni speciali

La prima e più iconica edizione speciale si chiama Gallo Milano Design Week 2026 è già stata presentata, mentre le altre tre saranno svelate durante la manifestazione. Per ora si sa solo che esploreranno il tema del corallo come origine, suggestione e immaginario attraverso tre interpretazioni ispirate alla natura: un fondale marino con una coloratissima barriera corallina, un pesce palla che attraversa un mare color corallo e una composizione di fiori astratti che traducono l’organico in segno grafico. Durante la Design Week, le quattro Topolino attraverseranno Milano, animando le strade della città.

Livrea ispirata ai colori Gallo

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A partire dal nuovo colore Corallo, che diventa filo narrativo di tutto il progetto, la livrea è stata ripensata con portiere a righe multicolore e elementi della carrozzeria a contrasto. Per le cornici dei gruppi ottici circolari e per i cerchi ci sono nuove tonalità che richiamano il linguaggio di Gallo, il cui logo è ben visibile sulla fiancata.

Interni personalizzati

La personalizzazione continua nell’abitacolo della piccola elettrica di Fiat. I sedili e il Docevita Box sono colorati con le righe Gallo portando così i colori degli esterni anche all’interno, in perfetta continuità.

Le quattro edizioni speciali saranno disponibili per chi vuole personalizzare la propria Topolino Corallo. L’allestimento è stato curato e realizzato dal designer Massimo Biancone che ha già collaborato per altre versioni speciali della Topolino.

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