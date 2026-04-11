Noleggio di auto e furgoni: 3 modi per risparmiare scegliendo Locauto

Noleggiare un’auto o un furgone è oggi molto semplice. La scelta del veicolo può essere fatta online e sempre tramite una procedura digitale è possibile effettuare la prenotazione. Per ridurre al minimo i costi è possibile scegliere il servizio di noleggio giusto, ottenendo le migliori condizioni possibili.

Un esempio in tal senso arriva da Locauto che offre soluzioni di noleggio per auto e furgoni e propone varie opzioni per ridurre i costi, senza compromessi sulla qualità del servizio. Per scoprire tutte le promo e prenotare il noleggio desiderato basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto.

3 modi per risparmiare sul noleggio con Locauto

Con Locauto è possibile accedere a diverse opzioni per il noleggio di auto e furgoni. Ci sono almeno 3 modi che rendono la società la scelta giusta in questo caso:

iscrivendosi al programma MyLocauto Friends , completamente gratuito, è possibile ottenere uno sconto rispetto alla tariffa standard; grazie a questo programma fedeltà è possibile noleggiare auto e furgoni con fino al 20% di sconto e ottenere sconti aggiuntivi sulle coperture e sui servizi extra proposti da Locauto; chi effettua tanti noleggi troverà molto conveniente puntare su MyLocauto Friends

, completamente gratuito, è possibile ottenere uno sconto rispetto alla tariffa standard; grazie a questo programma fedeltà è possibile noleggiare auto e furgoni con e ottenere proposti da Locauto; chi effettua tanti noleggi troverà molto conveniente puntare su MyLocauto Friends Locauto propone soluzioni vantaggiose anche per i neopatentati : gli automobilisti più giovani hanno la possibilità di sfruttare le offerte Locauto Young , con condizioni agevolate per poter noleggiare vetture; si tratta di un ottimo modo per risparmiare sui costi

anche per i : gli automobilisti più giovani hanno la possibilità di sfruttare le offerte , con condizioni agevolate per poter noleggiare vetture; si tratta di un ottimo modo per risparmiare sui costi per chi ha bisogno di un furgone, invece, Locauto propone la promozione Van KM Libero che permette di noleggiare un veicolo scegliendo la tariffa con chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa da 100 chilometri al giorno

Per accedere alle proposte di Locauto è sufficiente raggiungere il sito della società, tramite il link qui di sotto, e calcolare un preventivo per poi effettuare la prenotazione.