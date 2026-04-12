Unicum: il ritorno dell’automobile come opera d’arte

Unicum, il nuovo programma annunciato da Walter De Silva attraverso Walter De Silva Automotive, in collaborazione con Pininfarina, è una dichiarazione di intenti. Una presa di posizione culturale in un’epoca in cui persino l’esclusività è stata standardizzata.

Nel mondo contemporaneo dell’automobile di lusso, il concetto di “serie limitata” ha perso parte del suo significato originario. Unicum rompe questo schema con una radicalità incredibile: una sola vettura, ogni volta. Non un modello replicabile, ma un esemplare irripetibile.

È qui che emerge la vera portata dell’idea di De Silva: l’unicità non come strategia di marketing, ma come condizione irripetibile, frutto dell’allineamento tra tre figure fondamentali: il collezionista, il designer e il carrozziere. Un triangolo creativo che richiama direttamente la grande tradizione dello stile italiano dei primi del Novecento, quando ogni automobile era una storia a sé.

Il designer diventa marchio

Un passaggio particolarmente significativo è la nascita del brand DeSilva. Per la prima volta, Walter De Silva non firma per altri, ma trasforma il proprio nome in garanzia diretta. È un gesto che segna un cambio di paradigma: il designer non è più interprete di un’identità altrui, ma autore assoluto. Questo passaggio ha un valore quasi autoriale, simile a quello di un artista che decide di esporre sotto il proprio nome, senza mediazioni. In un settore dominato dai grandi gruppi industriali, è un ritorno alla dimensione individuale del progetto.

Il ruolo di Pininfarina

Se la visione nasce dalla matita, è nella materia che trova compimento. Ed è qui che entra in gioco Pininfarina, con il suo atelier di Cambiano. L’incontro tra tecnologia avanzata e sapienza artigianale rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del progetto. Non si tratta solo di costruire un’automobile, ma di tradurre un’idea in forma tangibile, con una precisione tecnica che non sacrifica la poesia del tratto del suo artefice.

Una nuova idea di lusso

In un certo senso questo progetto reinterpreta anche l’idea stessa del lusso. Non ostentazione, non accumulo, ma consapevolezza. Un lusso che si esprime nella profondità del processo creativo, nella relazione tra le parti, nella qualità del risultato finale.

Ogni vettura Unicum non sarà soltanto un oggetto esclusivo, ma un oggetto culturale. Avrà una propria narrazione, un proprio linguaggio formale, una propria identità. In altre parole, sarà portatrice di significato, non solo di valore economico.

Questo approccio richiama una dimensione quasi rinascimentale, in cui arte, tecnica e committenza dialogano in modo organico, dando vita a opere destinate a durare nel tempo anche simbolicamente. E poi c’è il disegno. Sempre il disegno. La matita che scorre sul foglio bianco come primo atto di ogni creazione. In un’epoca dominata dal digitale, questo gesto conserva una forza quasi primordiale, un contatto diretto tra idea e forma.

Oltre il prodotto

Unicum segna un ritorno all’essenza più alta dell’automobile. Non più prodotto industriale, nemmeno nella sua declinazione più esclusiva, ma creazione unica. Un oggetto che supera la funzione per entrare nel territorio dell’arte applicata. Un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra individuo e cultura. In un mondo che corre verso la standardizzazione, Uncum sceglie la strada più difficile e più rara: quella dell’irripetibile.