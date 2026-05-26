Denza Z9 GT Chopard, prezzo da record: venduta per 700.000 euro

Le edizioni speciali delle auto sono spesso un misto di fascino e scetticismo. Rivestimenti ispirati alla gioielleria, finiture preziose, collaborazioni con maison del lusso sono operazioni che non sempre convincono gli appassionati. Nel caso della Denza Z9 GT edizione Chopard, però, c’è un elemento che cambia la prospettiva: i 700.000 euro dell’asta andranno interamente alla ricerca contro l’AIDS.

Una Z9 GT trasformata in gioiello

BYD and Chopard’s one-off Denza Z9GT sold for 700,000 euros at Cannes amfAR gala, raising funds for AIDS research. 👇https://t.co/ZjHifhybGm — CarNewsChina.com (@CarNewsChina) May 24, 2026

Durante la 32ª edizione dell’amfAR Gala (l’asta di beneficenza che si tiene ogni anno a margine del Festival di Cannes) è andata all’asta una Denza Z9 GT in edizione unica. Una versione, venduta a circa 700.000 euro, frutto di una collaborazione tra BYD e Chopard, storica maison svizzera di orologi e gioielli. Il ricavato sarà destinato ai programmi di ricerca contro l’AIDS.

La base è la Z9 GT aggiornata, la shooting brake elettrica del marchio premium di BYD. Per l’edizione Chopard, l’auto è stata personalizzata con accenti dorati sulla carrozzeria e un abitacolo ridisegnato ispirato all’arte orafa della maison. L’abitacolo è stato ridisegnato con inserti color ametista, comandi fisici rifiniti come pietre preziose, ricami con il logo “C” di Chopard sui sedili, basi di ricarica wireless personalizzate e un’interfaccia per l’infotainment dedicata all’edizione speciale. La collaborazione comprendeva anche un set di orologi “His & Hers” e una collezione di bagagli coordinata.

Caroline Scheufele, co-presidente e direttrice artistica di Chopard, ha descritto il veicolo come un’interpretazione della Z9 GT ispirata alla gioielleria. Li Ke, vicepresidente esecutivo di BYD, ha parlato di un progetto che unisce tecnologia automobilistica e artigianato di lusso.

Perché la Z9 GT

La Z9 GT è uno dei primi modelli di serie equipaggiati con la Blade Battery 2.0 e il sistema Flash Charging di BYD. Sul fronte delle vendite in Cina, il modello ha registrato 3.969 unità ad aprile 2026, in forte crescita rispetto alle 712 di marzo e alle 154 di febbraio, rappresentando il 37% delle vendite totali del marchio Denza nel mese. Un modello, la Z9 GT, che ha debuttato anche in Italia, durante la Milano Design Week, diventando il primo modello che verrà commercializzato in Europa.

Nonostante questa cifra, la Denza Z9 GT edizione Chopard non è il veicolo BYD più costoso mai venduto. Ad aprile, infatti, la Yangwang U9 Xtreme era stata aggiudicata al Salone di Pechino per oltre 20 milioni di yuan (circa 2,5 milioni di euro). Per Denza, però, è la vetrina internazionale più importante di sempre.