La Denza Z9 GT si aggiorna: manca poco al debutto dell'elettrica da oltre 1.000 km di autonomia

La nuova Denza Z9 GT si prepara a tornare protagonista. E c’è una data di presentazione. Quella del 5 marzo 2026. Il brand premium di BYD ha infatti ufficializzato su Weibo (qui il video lancio) il giorno del debutto della versione aggiornata. Il tutto nel corso di un evento tecnologico che si preannuncia ricco di novità. E no, non si tratta di un semplice aggiornamento di metà carriera. Perché i numeri dichiarati raccontano qualcosa di molto più ambizioso. Secondo i documenti pubblicati dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese, questa shooting brake elettrica punta a stabilire un nuovo riferimento di autonomia per un veicolo di serie, con una dichiarazione di autonomia in 100% elettrico di 1.036 chilometri secondo il ciclo CLTC. Il più lungo attualmente riportato per una BEV prodotta in massa in Cina.

Un evento chiave per la strategia BYD

Il 5 marzo non sarà soltanto la giornata della presentazione di Denza Z9 GT. Bensì BYD sfrutterà il palco per introdurre ufficialmente la Blade Battery 2.0 e il nuovo sistema ibrido DM 6.0. Ma soprattutto per avviare la commercializzazione della rete “Flash-Charging” da 1.500 kW. In parallelo arriverà anche il DiPilot 300 “God’s Eye” 5.0, ultima evoluzione del sistema ADAS proprietario.

Dimensioni invariate

Parlando dell’auto restano invariate le dimensioni della vettura: quindi 5.195 mm di lunghezza, 1.990 mm di larghezza, 1.500 mm di altezza e un passo di 3.125 mm. Le novità arrivano per i cerchi da 21 pollici e per la nuova tinta “Fjord Green”, che amplia la gamma colori. Sul fronte tecnico, la Z9 GT aggiornata gioverà della presenza di un LiDAR montato sul tetto. Componente centrale per le funzioni di assistenza alla guida avanzata.

L’abitacolo conserverà invece le impostazioni hi-tech già vista sul modello precedente. Confermata quindi l’architettura a tre schermi. Un display centrale flottante da 17,3 pollici affiancato da due schermi da 13,2 pollici dedicati rispettivamente al quadro strumenti e al passeggero. Tra le modifiche più evidenti spiccano lo spostamento della leva del cambio sul piantone dello sterzo e l’introduzione di un volante multifunzione a tre razze dal disegno aggiornato.

Motorizzazioni: la potenza cresce

Il cuore della Z9 GT aggiornata sarà ancora più muscoloso. La versione BEV arriverà con due configurazioni. Una RWD con un motore da 370 kW (circa 496 CV), e una AWD con tre motori per un totale di 850 kW, cioè 1.140 cavalli, ben più dei 952 del modello precedente. Si tratta di un incremento di 140 kW rispetto alla precedente versione da 710 kW (952 CV). Valori che collocano la Z9 GT in una fascia prestazionale decisamente elevata.

Parallelamente, BYD sta mettendo alla prova la nuova infrastruttura di ricarica. Alcuni esemplari della Z9 GT sono stati avvistati presso stazioni sperimentali da 1.500 kW, dotate di connettori raffreddati a liquido per gestire le elevate temperature generate da queste potenze. Il sistema è stato progettato per lavorare con i pacchi batteria Blade da 122,5 kWh installati sulla versione aggiornata, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica rispetto agli attuali standard a 800V.

La variante capace di percorrere 1.036 km utilizza proprio la batteria da 122,5 kWh firmata BYD. La versione plug-in hybrid (PHEV), invece, adotta un pacco da 63,82 kWh, sufficiente a garantire un’autonomia elettrica di 400 km secondo il ciclo CLTC.

Posizionamento e numeri di mercato

Nel segmento lusso ad alte prestazioni la Denza Z9 GT si confronterà con modelli come Zeekr 001 e Porsche Taycan. Gennaio 2026 ha registrato 59 unità vendute per la versione PHEV, in un contesto di rallentamento stagionale del mercato. Nei primi quattro mesi dal lancio, avvenuto a fine 2024, il modello aveva tuttavia già superato le 10.000 consegne.