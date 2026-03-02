Le auto di Stefano de Martino, nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027

Durante la serata finale di Sanremo, il conduttore e direttore artistico uscente Carlo Conti ha identificato nel nome di Stefano De Martino, conduttore televisivo, showman e ballerino, il suo successore alla guida del celebre Festival della Canzone Italiana. Ma la fama di De Martino non si limita al piccolo schermo. Il conduttore campano ha infatti una spiccata passione per le automobili di un certo prestigio, facendosi notare per le sue scelte e il suo lifestyle.

Stefano De Martino ha un parco auto molto interessante, con modelli iconici del passato e vetture moderne di lusso. Il suo ultimo acquisto, in particolar modo, ha attirato l’attenzione degli appassionati: si tratta di uno dei SUV più emblematici nel suo segmento, che integra solidità, versatilità e uno stile contemporaneo che reinterpreta in chiave attuale le linee dell’iconico modello nato nel 1947.

Il modello in questione non può che essere il Land Rover Defender che, con un prezzo di attacco di 69.000 euro nella sua versione di ingresso, rappresenta appieno il valore dell’investimento fatto dal conduttore, oltre al suo status di personaggio pubblico.

La sua passione per le auto, chiaramente, non si limita alla Defender. Nel suo parco auto spiccano infatti anche una Fiat Seicento Jolly, un modello dal carattere vintage e dal design inconfondibile che esprime quanto De Martino sia attento al coniugare eleganza e stile retrò. La valutazione per questo modello è molto prestigiosa, si parla di circa 108.000 euro, rappresentando un pezzo di storia automobilistica italiana.

Oltre al mondo delle quattroruote, il conduttore ha un forte interesse per gli scooter, veicoli che gli permettono di muoversi comodamente nelle città affollate che frequenta maggiormente.

Stefano De Martino, infine, esprime il suo interesse per la mobilità sostenibile collaborando con un brand come Lexus come ambassador, promuovendo modelli ibridi e una mobilità pià attenta all’ambiente. Scelta che rafforza la sua immagine legata a innovazione e sostenibilità, senza rinunciare a comfort e prestazioni.

De Martino esprime quindi il suo interesse per i motori spaziando dal vintage alla sostenibilità, passando per il lusso e i mezzi a due ruote, esprimendo come il mondo dello spettacolo possa sposare la passione per i motori.