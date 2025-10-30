Nuova Land Rover Defender Sport, la baby Defender pizzicata per le strade del Nürburgring

Destinata probabilmente a sostituire la Discovery Sport nella gamma Land Rover, la nuova Defender Sport continua a farsi vedere su strada durante le sessioni di test. Elettrica, andrà a posizionarsi sotto la Defender sia interni di dimensioni e sia di prezzo e quindi nel tempo è stata anche soprannominata “baby Defender" o anche “Defender 80“. Questo nuovo modello è stato adesso intercettato sulle strade intorno al Nürburgring, in Germania. Il camuffamento è ancora presente con le pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, al di sotto le forme sono quelle già definitive.

I TEST VANNO AVANTI

Similmente alla Defender che conosciamo, anche la baby Defender si caratterizzerà per la presenza di forme squadrate. Tuttavia, dovrebbe presentare un frontale rivisto con una griglia chiusa e fari dalle forme sottili. E che si tratti di un modello elettrico, la conferma arriva non solo dall’assenza di terminali di scarico ma pure dal classico adesivo giallo dell’alta tensione sulla carrozzeria che avvisa che il prototipo è elettrico. In ogni caso, anche per la nuova Defender Sport, Land Rover continuerà ad adottare un design complessivamente tradizionale che richiama quello dei modelli endotermici. Le nuove foto spia non mostrano l’abitacolo. Sicuramente troveremo la classica cura Land Rover e tanta tecnologia con schermi per la strumentazione ed il sistema infotainment.

MOTORI

Il nuovo modello dovrebbe poggiare sulla piattaforma Electric Modular Architecture (EMA) sviluppata appositamente per le auto elettriche e che sarà impiegata pure per altri modelli del Gruppo Jaguar Land Rover. L’architettura sarà a 800 V e quindi la nuova Land Rover Discovery Sport potrà ricaricare ad altissima potenza. Non conosciamo i dettagli del powertrain ma sicuramente ci saranno almeno due motori elettrici per poter disporre della trazione integrale. C’è chi parla comunque di una batteria tra 70 e 90 kWh per una percorrenza attorno ai 500 km ma si tratta al momento solamente di speculazioni.

Quando sarà presentata ufficialmente la nuova Land Rover Discovery Sport? Indiscrezioni parlano di una disponibilità nelle concessionarie nel 2027. Questo vorrebbe dire che la baby Defender potrebbe essere presentata entro la fine del 2026.