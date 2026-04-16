Range Rover Sport Twenty Edition, 20 anni senza rughe

La Range Rover Sport è nata come una variante sportiva della classica serie Range Rover. Con una struttura più compatta e con un telaio di base differente (l’Integrated Body Frame della Discovery 3) fece impazzire gli appassionati due decenni fa. A differenza del modello standard risultava più accattivante con un padiglione molto inclinato e un altezza più bassa da terra.

La Range Rover Sport riprese numerosi elementi del fuoristrada Discovery, come parte degli interni, componenti meccanici e propulsori. Negli anni si è evoluta, ma quello spot pubblicitario dove spiccava un arancio acceso abbagliante crea ancora nostalgia in molti puristi. Sono trascorsi 20 anni abbondanti dalla diffusione massiccia della RR Sport e questo compleanno speciale meritava di essere festeggiato.

Rilancio in grande stile

Vi ricordate la Range Rover Sport che scalò i 999 gradini del Cancello del Paradiso in Cina? Quelle stesse emozioni con una soluzione ibrida sotto al cofano di alto livello diventerà realtà per pochi fortunati. La serie limitata Twenty Edition celebra con stile due decenni di lusso e verrà proposta nell’accattivante e ultra-metallica finitura Arancione Sanguinello 1 che prosegue la firma cromatica che ha caratterizzato il concept Range Stormer del 2004 che precedette il modello di serie e la tinta Vesuvius Orange della prima edizione.

Con una spiccata personalità non passerà inosservata. Per chi preferisce lo stile classico è disponibile anche nella colorazione Santorini Black o l’Ostuni White. La RR Sport ha stravolto gli equilibri del marchio, aprendo una nuova frontiera. Generazione dopo generazione ha continuato a evolversi con uno scopo preciso: ridefinire il design dei SUV sportivi, abbracciare l’innovazione ibrida, superare nuove sfide prestazionali per offrire il massimo piacere di guida.

Dettagli di alta classe

Il pacchetto Black Exterior offre un tono scuro ai dettagli, con cerchi da 23 pollici in Gloss Sparkle Silver, in alternativa il Gloss Black a richiesta, e la scritta "TWENTY" incisa anche nell’abitacolo in diversi punti. Gli interni sono caratterizzati da sedili Ebony Windsor, derivati ​​dall’ammiraglia ad alte prestazioni Range Rover Sport SV. Ispirati al racing combinano un’ergonomia di precisione con una lavorazione artigianale di lusso. Non mancano inserti in fibra di carbonio forgiata e un rivestimento del tetto in tessuto scamosciato nero che conferiscono all’abitacolo un’atmosfera dark modernissima.

Motori e listino prezzi

La Twenty Edition nasconde sotto il cofano il P550e, il sistema ibrido plug-in con un sei cilindri in linea 3.0 da 400 CV e un motore elettrico da 105 kW e una batteria da 38,2 kWh. La potenza combinata schizza a 550 CV, con un’autonomia in modalità elettrica di fino a 115 km (ciclo WLTP) e emissioni che partono da appena 18 g/km di CO2. Il costo? Sul mercato d’oltremanica viene proposta a 115.790 sterline (circa 133.000 euro), non pochi ma la storia si paga a caro prezzo.

“Fin dalla presentazione del concept Stormer, Range Rover Sport ha costantemente spinto i confini dell’innovazione. In oltre vent’anni si è affermata come un SUV di lusso dalle prestazioni eccezionali, con un DNA da auto sportiva, e la Twenty Edition è la celebrazione perfetta della sua duratura eredità. Questa edizione limitata alimenta ulteriormente questo slancio, immortalando un momento emozionante in un percorso che per Range Rover Sport è tutt’altro che concluso”, ha sancito il direttore generale globale di RR Martin Limpert.