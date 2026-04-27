Freelander 8: ecco la versione di serie del SUV di Chery e JLR

Il Paese del Dragone Rosso tenderà a divorare il mercato con acquisizioni ed espansioni mirate anche sul nostro territorio. Nel giro di pochi anni i colossi dell’automotive del Gigante asiatico hanno dimostrato risorse infinite e una strategia che passa per progetti impattanti sul mercato internazionale. Nelle ultime kermesse hanno debuttato nuove vetture che non hanno nulla da invidiare ai marchi storici e al Salone di Pechino 2026 è stato il turno di Freelander, con le prime immagini ufficiali del suo SUV di punta, chiamato 8.

Facciamo un passo indietro per spiegare come il SUV della Casa britannica si sia trasformato in un brand con gli occhi mandorla. La prima generazione di Freelander venne realizzata dal 1997 al 2006 nello stabilimento di Solihull e commercializzata in tre versioni: 5 porte station wagon, 3 porte soft-top con tetto in tela apribile e 3 porte hard-top con tetto rigido asportabile. In Europa fece segnare dei numeri da favola, mentre la seconda serie non fu un progetto troppo indovinato. Con la recente crisi che ha investito Jaguar Land Rover (JLR), sotto la proprietà di Tata Motors, i vertici hanno deciso di affidare il rilancio del modello strategico a Chery, attraverso una joint venture che punta a promuovere una gamma di sei nuovi veicoli nei prossimi cinque anni.

Una nuova era

La Freelander 8 è un SUV di grandi dimensioni con uno stile robusto che rimanda alla tradizione Land Rover. Il linguaggio stilistico riprende le linee della Freelander Concept 97, anticipata nei mesi scorsi, con una carrozzeria rialzata dalle forme squadrate. Da qualsiasi angolazione la osserviate ricorda la Defender, ma naturalmente dovrebbe costare molto meno. Il frontale presenta una griglia chiusa, essendo 100% elettrica, e vanta gruppi ottici dalla forma geometrica che mostrano il carattere aggressivo del modello.

L’impostazione votata all’off-road emerge anche dal profilo laterale, con superfici pulite, proporzioni da vero fuoristrada con tanto di barre sul tetto. Il posteriore è meno slanciato dello storico SUV della Casa britannica, abbandonando anche la ruota di scorta sospesa. La dotazione tecnologica è ricca grazie alla partnership con aziende leader del settore, come Huawei. L’auto vanta sistemi di guida assistita di ultima generazione, sistemi ADS 5 con lidar a 896 linee, che consentono una analisi estremamente dettagliata dell’ambiente circostante.

Pronta per ogni terreno

Freelander è un brand emergente dell’industria cinese e ha scelto di puntare tutto su soluzioni all’avanguardia. La vettura svelata a Pechino vanta un nuovo sistema i-ATS, progettato per la guida su tutte le superfici, grazie a sensori e telecamere. Il mezzo è in grado di riconoscere il fondo stradale e adattare automaticamente assetto e trazione per affrontare diverse condizioni, dall’asfalto al fuoristrada più arduo.

L’abitacolo propone uno stile moderno, con tanto spazio a display digitali e pochi comandi fisici. La plancia è caratterizzata da uno schermo centrale sospeso affiancato da una strumentazione completamente digitale. Non manca la ricarica wireless per device. L’abitacolo presenta sedili posteriori configurabili in più modi, rendendo la vettura confortevole per cinque persone.

La Freelander 8 prende vita sull’architettura modulare chiamata iMax, progettata per garantire una versione elettrica, ibrida plug-in e range extender. Quest’ultima avrà un sistema ad alta tensione da 800 volt, che offrirà rapidi tempi di ricarica. La batteria, sviluppata insieme a CATL, offre prestazioni elevate con picchi di ricarica fino a 350 kW. Il debutto commerciale è atteso entro la fine del 2026 in Cina, mentre una versione destinata ai mercati internazionali arriverà in seguito.