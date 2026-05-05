Range Rover Westminster Edition: dedicata al celebre quartiere di Londra

Con il lancio di una linea di SUV dedicata ai quartieri della capitale dell’Inghilterra, il marchio Land Rover sta provando a creare uno spirito distintivo nel variegato car market premium. La Westminster Edition si aggiunge alle Range Rover Evoque Hoxton Edition, la Range Rover Velar Belgravia Edition e la Range Rover Sport Battersea Edition, ognuna dedicata a un elegante quartiere della capitale britannica.

La zona di Westminster, dalle parole inglesi west (“occidente") e minster (in origine “monastero") rappresenta il centro del Governo del Regno Unito, essendo la sede del Parlamento presso il Palazzo di Westminster e la maggior parte dei principali ministeri del Governo lungo Victoria Street, Great Smith Street e Whitehall. Il quartiere si trova lungo la riva settentrionale del fiume Tamigi e ospita anche la Westminster School, una delle scuole pubbliche più importanti del Paese.

Chiunque sia stato a Londra e abbia fatto un giro fuori ai cancelli della reggia di Buckingham Palace – residenza ufficiale dei sovrani del Regno Unito – ha camminato nel quartiere dove è eretta anche l’Abbazia di Westminster, luogo tradizionale di incoronazione e sepoltura dei sovrani inglesi. Il confine nord del quartiere di Westminster è segnato dal Green Park, uno dei parchi reali della capitale.

Leadership esemplare

La Westminster Edition della Range Rover non poteva non essere caratterizzata da linee raffinate ed eleganti. L’obiettivo di trasmettere il lusso del quartiere si evince già dalla vernice metallizzata premium accuratamente selezionata, con un ampio tetto panoramico scorrevole. L’eleganza senza tempo del fuoristrada, impreziosita da cerchi in lega diamantati da 22 pollici e il badge “Westminster Edition”, si riscontra anche nella scelta dei materiali dell’abitacolo.

Gli interni sono arricchiti da un magnifico Natural Black Birch Veneer con intarsio a 10 linee: un riferimento al numero 10 di Downing Street, residenza ufficiale del primo ministro del Regno Unito. Non manca un impianto audio Meridian 3D⁶ per ascoltare, rigorosamente, musica british. Sotto al cofano confermato l’ibrido plug-in, con un’autonomia in modalità elettrica fino a 115 km, in grado di affrontare il 75% dei percorsi giornalieri medi dei clienti nel pieno comfort acustico.

Mete d’eccezione

Range Rover ha scelto già di premiare anche la vibrante atmosfera del quartiere di Hoxton, la tradizionale zona di Belgravia, la modernismo di Battersea e per ultima la storicità di Westminster. Tra opulenza e dettagli esclusivi le quattro edizioni catturano il carattere unico di ogni quartiere della città. Hannah Custance, Range Rover Materiality Senior Manager, ha dichiarato: