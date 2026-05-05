Honda CRF450RX Rally 2027: la "race replica" definitiva in 50 esemplari

Il deserto chiama e Honda risponde. Come? Rilanciando anche per il 2027 il progetto CRF450RX Rally. Una moto pronta a sbarcare sul mercato europeo come una vera “race replica" nata nei laboratori di Honda Racing Corporation (HRC) e rifinita con cura artigianale da RedMoto. Il debutto è fissato per giugno 2026 e ne verranno prodotti solo 50 esemplari.

Dai bivacchi della Dakar ai concessionari

Il pedigree di questa moto è scritto nelle classifiche dell’ultima Dakar. Il modello precedente ha già ampiamente dimostrato di cosa è capace: su 14 moto schierate al via, ben 12 hanno visto il traguardo, ottenendo piazzamenti di rilievo nella categoria Rally2.

Il cuore del progetto? Risiede nel telaio a doppia trave in alluminio. Una struttura pensata per mantenere la stabilità estrema sui rettilinei veloci dove si sfiorano i 150 km/h, senza però sacrificare l’agilità necessaria quando il percorso si fa stretto e tecnico. Per garantire l’autonomia necessaria a coprire le tappe marathon, Honda ha confermato il sistema a tre serbatoi (due anteriori e uno posteriore) per una capacità complessiva di 36 litri. Chiaramente studiati meticolosamente per non sbilanciare la moto man mano che il carburante si esaurisce.

Meccanica HRC: potenza e affidabilità estrema

L’anima di questo gioiello è un propulsore da circa 58 CV, ottimizzato da HRC per resistere a stress termici prolungati. Il cambio a 6 rapporti presenta una spaziatura specifica per i rally. Mentre la gestione del calore è affidata a un radiatore supplementare per l’olio. Quest’ultimo fondamentale quando le temperature desertiche non danno tregua.

Il “ruggito" della CRF è assicurato dallo scarico in titanio Akrapovič, identico a quello utilizzato dai campioni ufficiali. Anche il reparto sospensioni è ben fornito. All’anteriore troviamo una forcella Showa da 49 mm con trattamento al titanio per la massima scorrevolezza, abbinata a un monoammortizzatore con stelo maggiorato. Ogni componente urla “competizione", dalle piastre di sterzo XTRIG ai mozzi ruota ricavati dal pieno, progettati per incassare senza colpi ferire gli impatti con rocce e irregolarità nascoste.

Tecnologia al servizio del pilota

Salendo in sella, l’elemento che più colpisce è la torretta di navigazione in fibra di carbonio. Oltre a essere leggera e robusta, presenta una struttura indipendente che permette interventi meccanici rapidi durante le brevi soste dei rally. La protezione del motore è affidata a un massiccio paracoppa, anch’esso in carbonio, mentre la frenata è garantita da un disco anteriore da 300 mm. Altri dettagli premium sono il manubrio Renthal, i paramani Acerbis e un’ergonomia generale pensata per le ore passate in piedi sulle pedane.

Prezzo, disponibilità e supporto in gara

Nonostante l’esclusività e gli aggiornamenti tecnici, Honda e RedMoto hanno fatto una scelta controcorrente. Il prezzo di listino rimane bloccato a 31.140 euro (IVA esclusa), lo stesso della versione precedente. La moto è già omologata Euro5+ e i preordini sono ufficialmente aperti.

Per chi non si accontenta di possedere un gioiello tecnologico ma vuole portarlo sui campi di gara, Honda ha confermato la collaborazione con due strutture d’eccellenza: sono RS Moto e HT Rally Raid. Due team che offriranno assistenza tecnica e logistica completa, permettendo ai futuri proprietari della CRF 450RX Rally di affrontare le sfide internazionali con un supporto degno di un team factory.