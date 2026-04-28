Promozione Honda CRF 2026: sconto di 1.000 euro su 250R e 450R

La stagione 2026 per gli amanti del motocross entra ufficialmente nel vivo. Honda Italia e RedMoto hanno quindi deciso di accendere i riflettori proprio sulla gamma cross. Come? Rendendo le performance da competizione più vicine che mai al grande pubblico.

A partire dal 27 aprile 2026, prende infatti il via un’operazione che è un vero e proprio invito a mettersi in sella sulla terra. Le protagoniste assolute sono le regine del fango. Parliamo della Honda CRF250R e la Honda CRF450R MY 2026. Due moto che hanno costruito la propria reputazione su un equilibrio perfetto tra potenza e affidabilità.

Una promozione esclusiva sul motocross

Il nome scelto per l’iniziativa, “VAI A MILLE!", gioca con l’adrenalina del contagiri e il concreto vantaggio economico proposto. La promozione prevede infatti uno sconto secco di 1.000 euro (IVA inclusa) sul prezzo di listino per entrambi i modelli. Un taglio che ridefinisce il posizionamento delle rosse di Tokyo:

Honda CRF250R MY 2026 : il prezzo scende da 9.890 euro a 8.890 euro .

: il prezzo scende da 9.890 euro a . Honda CRF450R MY 2026: il prezzo cala da 10.690 euro a 9.690 euro.

Ma l’opportunità non si ferma al prezzo d’acquisto. Per chi desidera dilazionare l’investimento senza pesi aggiuntivi, Honda e RedMoto, in sinergia con Agos, hanno messo in campo una soluzione finanziaria a tasso zero fino a 5.000 euro. Un pacchetto completo pensato per chi vuole il massimo della tecnologia senza compromessi finanziari.

Michele Berera, Responsabile commerciale di RedMoto, ha commentato:

Abbiamo scelto questo momento con un obiettivo preciso. Vogliamo intercettare quella fase in cui tanti piloti si preparano alla stagione o decidono di rinnovare la propria moto per tornare a divertirsi. Con questa offerta mettiamo sul mercato un prezzo tra i più competitivi del segmento, che insieme al tasso zero, permette di accedere a un prodotto di altissimo livello con condizioni davvero vantaggiose.

È importante ricordare che la promozione è valida fino ad esaurimento scorte, mentre restano invariati i listini di tutti gli altri modelli distribuiti da RedMoto.