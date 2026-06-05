Royal Enfield Reload 650: la Shotgun si trasforma in una Superbike anni '80

C’è una nuova special su base Royal Enfield che merita attenzione, ed è stata presentata a Portland in occasione del The One Moto Show. Si chiama Reload 650 e porta la firma di Roland Sands Design, ma non è la solita custom da vetrina nata per stupire ai raduni. Questo progetto ha una genesi diversa. L’officina californiana ha infatti lavorato a stretto contatto con gli ingegneri ufficiali di Royal Enfield.

Invece di smontare la moto e usarla come un foglio bianco, i progettisti hanno analizzato a fondo la meccanica di serie per capire fin dove potersi spingere. Il risultato è un kit di elementi che cambiano faccia al mezzo, ma che sono stati studiati per rispettare gli standard reali di sicurezza, accoppiamenti e dinamica di guida. Insomma, una moto fatta per essere usata davvero.

La metamorfosi della Shotgun 650

Tutto parte dalla Royal Enfield Shotgun 650, una cruiser che di serie nasce bassa, d’impostazione stradale e con quote ciclistiche votate al relax. Roland Sands ha preso questa impostazione e l’ha girata al contrario. La Reload 650 è decisamente più alta, corta e reattiva, con una linea che cancella il mondo delle custom per guardare direttamente alle moto da corsa vecchio stampo. L’ispirazione dichiarata è quella dei paddock del campionato AMA Superbike degli anni ’80, con quel look da street racer dura e pura.

L’intero sviluppo è partito dalla sezione posteriore, ridisegnata per allungare visivamente la struttura e richiamare le vecchie moto da endurance degli anni ’80. Questa scelta ha permesso di accorciare visivamente il mezzo, garantendo al contempo una triangolazione di guida decisamente più sportiva e aggressiva, senza però sacrificare il comfort necessario per l’utilizzo quotidiano.

Ciclistica e dettagli tecnici: la firma di RSD

Per ottenere questo cambio di personalità, il comparto tecnico è stato profondamente aggiornato con componenti di alto livello:

Sospensioni: all’anteriore e al posteriore troviamo forcelle e ammortizzatori firmati Öhlins , scelti per affilare l’handling e garantire un controllo superiore tra le curve.

all’anteriore e al posteriore troviamo forcelle e ammortizzatori firmati , scelti per affilare l’handling e garantire un controllo superiore tra le curve. Scarico: Sul lato destro spicca un nuovo sistema 2-in-1 sviluppato da S&S , che promette di cambiare radicalmente la voce e l’erogazione del motore bicilindrico rispetto alla versione di serie.

Sul lato destro spicca un nuovo sistema , che promette di cambiare radicalmente la voce e l’erogazione del motore bicilindrico rispetto alla versione di serie. Posizione di guida: è stato installato un kit personalizzato che comprende un manubrio più dritto e largo, montato su riser specifici, abbinato a pedane e leve cambio dedicate per offrire una sensazione di totale controllo.

Estetica e richiami Hot Rod: l’equilibrio della livrea

Visivamente la Reload 650 gioca sulla sottrazione e sull’equilibrio, evitando gli eccessi barocchi. La scelta cromatica è virata su un look quasi total black, una base scura che permette ai singoli dettagli lavorati di risaltare.

L’eccezione più evidente è rappresentata dai cerchi dorati a cinque razze, disegnati appositamente per questo modello e ispirati ai classici cerchi da corsa Morris degli anni ’70 e ’80. Il richiamo alla cultura hot rod si esprime anche nei dettagli più discreti, come le alettature aggiunte ai carter motore che muovono le superfici metalliche.

Grande attenzione è stata posta anche sulla funzionalità dei componenti minori: la nuova copertura del supporto del parafango, realizzata in alluminio ricavato dal pieno, non è solo un vezzo estetico ma svolge un ruolo di vero e proprio rinforzo strutturale.

Un futuro tra eventi e asfalto

La Reload 650 è stata concepita per essere usata. Una moto nata per divertire tra le curve delle strade di montagna prima di essere parcheggiata fuori da un locale per farsi ammirare. Dopo il debutto a Portland, Royal Enfield ha già confermato che il modello sarà protagonista di altri eventi ufficiali nel corso dell’anno, portando in tour questa visione stradale e concreta delle potenzialità del suo motore 650.