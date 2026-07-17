KOVE 625X PRO: 500 km di autonomia e un super prezzo

KOVE porta in Italia la nuova 625X PRO, una crossover di media cilindrata che punta a farsi spazio in un segmento agguerrito scommettendo su una formula precisa: tanta sostanza, tanta tecnologia e un prezzo accessibile. Sulla carta, la moto si propone come un mezzo totale, capace di passare dal turismo a lungo raggio alle strade bianche senza battere ciglio, introducendo per la prima volta in questa categoria accessori elettronici di solito riservati alle maxi-enduro.

Motore generoso e 500 km di autonomia

Il cuore pulsante della moto è un moderno bicilindrico in linea da 581 cm³ con distribuzione DOHC a 8 valvole e fasatura a 270°. Questa particolare configurazione non solo regala un sound di scarico cupo e personale, ma garantisce un’erogazione della coppia vigorosa fin dai bassi regimi. Il motore sviluppa una potenza massima di 46 kW (62,5 CV) a 8.500 giri/min e una coppia di 56,5 Nm a 6.250 giri/min.

Ad accrescere la vocazione turistica della 625X PRO ci pensa l’ottima efficienza termica del propulsore che, abbinata a un generoso serbatoio da 21 litri, consente di superare un’autonomia stimata di 500 km. Un dato che ridurrà drasticamente le soste dal benzinaio durante i lunghi viaggi.

Ciclistica da vera tuttofare e comfort di bordo

La base tecnica si affida a un solido telaio in acciaio ad alta resistenza (realizzato con acciai speciali QSTE420 + HC700) accoppiato a un leggero forcellone posteriore in alluminio. Questa combinazione assicura la rigidità necessaria su asfalto e la giusta flessibilità in offroad.

Le ruote ricalcano la classica misura da viaggio-avventura, con un cerchio da 19” all’anteriore e 17” al posteriore, supportate da una luce a terra di ben 205 mm. Il reparto sospensioni è di alto livello, firmato KYB: all’anteriore troviamo una forcella completamente regolabile con 180 mm di escursione, mentre il monoammortizzatore posteriore (anch’esso regolabile) offre un’escursione di ben 230 mm.

L’ergonomia è stata studiata per non affaticare il pilota:

Sella rastremata: agevola l’appoggio dei piedi a terra, grazie a un’altezza da terra di 820 mm .

agevola l’appoggio dei piedi a terra, grazie a un’altezza da terra di . Comfort climatico: sella e manopole riscaldabili di serie, regolabili su 3 livelli di intensità per viaggiare anche nei mesi più freddi.

Tecnologia da ammiraglia: debutta il radar di sicurezza

Il vero salto generazionale della KOVE 625X PRO rispetto alla concorrenza diretta sta nel pacchetto elettronico. La moto introduce infatti la tecnologia Radar per la sicurezza attiva, una chicca solitamente riservata a modelli di cilindrata e prezzo ben superiori:

LCA (Lane Change Assist): assiste il pilota durante i cambi di corsia, segnalando potenziali pericoli.

assiste il pilota durante i cambi di corsia, segnalando potenziali pericoli. RCW (Rear Collision Warning): rileva i veicoli che si avvicinano troppo rapidamente da dietro per prevenire i tamponamenti.

I segnali di pericolo vengono trasmessi visivamente tramite alert luminosi integrati direttamente negli specchietti retrovisori e sul display principale.

Sul fronte frenata, la moto è equipaggiata con un doppio disco flottante anteriore con pinze a 4 pistoncini e un disco singolo posteriore. Per chi ama la guida su terra, sia l’ABS che il Controllo di Trazione (TC) sono completamente escludibili.

Aerodinamica CFD e plancia connessa

La protezione dal vento è stata ottimizzata in galleria del vento virtuale tramite simulazioni di flusso CFD. Il cupolino, regolabile su tre posizioni (con un’escursione di 50 mm), lavora in sinergia con due deflettori laterali e con i convogliatori aerodinamici del serbatoio per deviare l’aria ad alta velocità da busto e gambe.

Davanti agli occhi del pilota si trova uno schermo TFT a colori da 6,75" completo di:

Connettività Bluetooth e mirroring dello smartphone per la navigazione.

Monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).

Telemetria integrata (rilevazione di velocità media, massima e tempi parziali).

Tra i dettagli intelligenti (“smart") spiccano il sistema di avviamento Keyless, un comodo vano portaoggetti per lo smartphone ricavato vicino al tappo del carburante e le luci di cortesia notturne posizionate sotto la moto che proiettano a terra il logo 625X PRO.

Allestimenti, prezzi e promozione di lancio

La KOVE 625X PRO arriverà nelle concessionarie italiane entro poche settimane in tre colorazioni: Cloud Blade White, Armor Black e Astral Blue. Sarà acquistabile in versione standard o già equipaggiata con il tris di valigie in alluminio (laterali da 35 litri e bauletto Top-Case da 42 litri).

Listino ufficiale (Franco Concessionario):

Versione Standard: 6.690 euro

6.690 euro Versione con Tris Valigie: 7.290 euro

Offerta lancio (valida fino al 30 settembre):

Per supportare il debutto sul mercato, KOVE propone un prezzo promozionale di lancio estremamente aggressivo:

Versione Standard in promo: 6.490 euro

Versione con Tris Valigie in promo: 6.990 euro

Presto saranno disponibili in Italia anche alcuni accessori ufficiali opzionali, tra cui la sella ribassata a 795 mm (ideale per chi cerca maggiore sicurezza nell’appoggio), il parafango posteriore basso e la sella passeggero riscaldabile.