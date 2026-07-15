Triumph Speed Twin 1200 TFC: la cafe racer definitiva in serie limitata

Triumph lancia la nuova Speed Twin 1200 TFC, quinto capitolo della serie speciale Triumph Factory Custom. L’idea alla base di questa gamma è sempre la stessa dal debutto del progetto nel 2019. Prendere una moto di serie e lavorarla con la cura tipica di un’officina custom, mantenendo però gli standard costruttivi della fabbrica.

Questa volta l’operazione riguarderà solo 750 fortunati clienti in tutto il mondo. Ciascuna moto ha il proprio numero di serie inciso al laser sulla piastra superiore di sterzo (in alluminio ricavata dal pieno) e viene consegnata con un certificato di autenticità, un telo coprimoto marchiato e una copertura impermeabile per la sella.

Prima di questo modello, il marchio TFC aveva firmato solo altre quattro edizioni speciali: la Thruxton TFC, la Rocket 3 TFC e le due varianti della Bobber TFC. Secondo Nick Bell, Chief Marketing Officer di Triumph, questa nuova versione spinge ancora più in là l’equilibrio tra stile classico e prestazioni, con l’obiettivo di offrire una guida più dinamica e un oggetto da collezione decisamente gratificante.

Un’impostazione di guida dichiaratamente sportiva

A differenza della versione da cui deriva, questa special di serie punta decisa verso il mondo delle cafe racer più affilate. I tecnici di Hinckley hanno infatti ridisegnato il triangolo di guida adottando semimanubri ribassati, pedane arretrate e una piastra di sterzo superiore dedicata. Il risultato è una posizione in sella più caricata sull’avantreno, che promette un controllo più diretto e un maggiore coinvolgimento tra le curve.

La ciclistica non scende a compromessi e poggia su un classico telaio a culla in acciaio tubolare, leggero e ad alta resistenza. Il peso complessivo in ordine di marcia si ferma a 214 kg, un valore ottimizzato anche grazie alla scelta di componenti di altissimo profilo. Il reparto sospensioni, ad esempio, è interamente firmato da Öhlins e prevede unità completamente regolabili sia all’anteriore che al posteriore, impreziosite da una finitura nera e dai registri e piedini forcella anodizzati in oro.

La frenata è affidata alle pinze Brembo Stylema, che lavorano accoppiate a una pompa radiale Brembo con leva MCS regolabile per personalizzare corsa e feeling della frenata. A completare il pacchetto dinamico ci pensano i cerchi in alluminio pressofuso a sette razze, pensati per velocizzare i cambi di direzione, sui quali sono calzati pneumatici Metzeler Racetec RR K3, garanzia di massimo grip su strada.

Il vigore del bicilindrico Bonneville e la voce di Akrapovič

Sotto il serbatoio pulsa il motore bicilindrico parallelo “High Power” da 1.200 cc con manovellismo a 270 gradi, un’unità celebre per il suo carattere elastico e la sua erogazione corposa fin dai bassi regimi. I numeri parlano chiaro: la coppia massima tocca i 112 Nm a soli 4.250 giri al minuto, mentre la potenza massima raggiunge i 105 CV a 7.750 giri.

La spinta vigorosa del motore è accompagnata da una colonna sonora cupa e profonda, tipica della tradizione inglese, ma qui enfatizzata dal doppio silenziatore in titanio sviluppato appositamente da Akrapovič. Gli scarichi, caratterizzati da dettagli neri e fondelli in fibra di carbonio, si integrano perfettamente nel design muscoloso della moto.

Carbonio lucido e riflessi cangianti nella livrea Obsidian Gold

L’estetica della Speed Twin 1200 TFC gioca sull’equilibrio tra elementi scuri e dettagli metallici preziosi. La carrozzeria indossa la colorazione Obsidian Gold, una vernice nera metallizzata arricchita da particelle dorate che reagiscono alla luce del sole regalando sfumature sempre diverse. A fare da contrasto ci sono numerosi dettagli in fibra di carbonio con finitura lucida, come i parafanghi anteriore e posteriore, i pannelli laterali marchiati TFC e i paratacchi delle pedane.

Il look total black domina la scena, coinvolgendo i foderi delle forcelle, la corona posteriore, le piastre di sterzo e i carter del motore. La sella monoposto è rivestita in un mix di pelle nera e tessuto scamosciato sportivo ad alta aderenza, lavorata a coste con cuciture fatte a mano.

La cura del dettaglio si spinge fino alla catena di trasmissione dorata e alle finiture dei coperchi frizione e alternatore, che ospitano monogrammi metallizzati.

Anche il comparto luci fa la sua parte nel definire lo stile moderno della moto: all’anteriore spicca il proiettore circolare a LED, mentre al posteriore i designer hanno optato per indicatori di direzione multifunzione di tipo “bullet", che integrano in un unico elemento cortissimo anche le luci di posizione e di arresto.

Tecnologia di sicurezza e assistenza al servizio del pilota

Pur mantenendo intatto il fascino delle moto di un tempo, la Speed Twin 1200 TFC adotta la piattaforma tecnologica più avanzata della gamma Triumph, ereditata direttamente dalla versione RS. La gestione dell’acceleratore ride-by-wire permette di scegliere tra tre modalità di guida distinte (Sport, Road e Rain) che modificano l’erogazione del motore. La modalità Road offre una risposta fluida e immediata per l’uso quotidiano, mentre la mappatura Sport rende la risposta del gas più affilata e ottimizza i controlli elettronici per la guida veloce.

La sicurezza dinamica è garantita dall’ABS e dal controllo di trazione, entrambi con funzione cornering di serie. Grazie a una piattaforma inerziale che rileva l’angolo di piega e la velocità, l’elettronica interviene in modo progressivo e quasi impercettibile sia in frenata che in accelerazione. Per i passaggi di marcia più rapidi è presente di serie il Triumph Shift Assist, il cambio elettronico bidirezionale che permette di salire e scendere di rapporto senza toccare la frizione, con un sistema di doppietta automatica in scalata per mantenere stabile il retrotreno in inserimento di curva.

Infine, la strumentazione unisce elementi analogici e digitali. All’interno del classico quadrante circolare trova spazio un ampio display LCD, affiancato da uno schermo TFT a colori gestibile attraverso i blocchetti sul manubrio. Per i viaggi più lunghi non manca una comoda presa USB-C per ricaricare lo smartphone o il navigatore.

Arrivo sul mercato e posizionamento

Per mettersi in garage uno dei 750 esemplari di questo gioiello di artigianato britannico non bisognerà attendere molto. La nuova Triumph Speed Twin 1200 TFC è già ordinabile presso la rete ufficiale del marchio inglese, con le prime consegne previste a partire da ottobre 2026. Il prezzo di listino è fissato a 22.095 euro franco concessionario.