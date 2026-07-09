Dune 400, la Scrambler Triumph che non teme il deserto

La nuova creatura firmata da Triumph e South Garage Motor Company prenderà parte al progetto internazionale Triumph Originals 2026. Si tratta di una sfida globale promossa dalla Casa britannica e dedicata alle moto custom, che coinvolge sette team partecipanti con un focus sul time Capsule con la gamma Scrambler sotto i riflettori.

Non è la prima volta che Triumph Motorcycles Italia e South Garage Motor Co., guidata dal suo fondatore Giuseppe Carucci, collaborano e la presenza di Dune 400, una special creata sulla piattaforma della Scrambler 400 XC, non è passata inosservata all’evento. La moto enfatizza il look audace delle iconiche moto utilizzate negli anni ’80 e ‘90 nelle competizioni off-road.

Le caratteristiche della Dune 400

La base di partenza è quella della Scrambler 400 XC, un gioiello pronto per l’avventura con una chiara vocazione fuoristradistica e un equipaggiamento completo. Il telaio è studiato per offrire controllo e comfort di spessore con il solito design inconfondibile di Triumph. La special è ispirata alle leggendarie moto che affrontavano lunghi percorsi in fuoristrada inseguendo il desiderio di avventura e libertà.

La visione contemporanea di South Garage Motor Co. con la moderna Scrambler pronta a qualsiasi sfida trasmette quella sportività stile Dakar. La Dune 400 vanta una livrea color sabbia che richiama gli scenari inesplorati del deserto, oltre a una serie di elementi realizzati per esaltare l’anima sportiva della Scrambler 400 XC, tra cui carenature laterali protettive ispirate alle moto utilizzate per le competizioni nel deserto, un parabrezza maggiorato, protezioni tubolari, scarico alto e pneumatici tassellati.

Candidata alla vittoria

Sul sito dedicato a Triumph Originals 2026 si possono scorgere tutti i dettagli della nuova special oltre a osservare le altre moto del contest. La proclamazione della moto vincitrice è attesa per l’autunno.

Giuseppe Carucci, fondatore di South Garage Motor Co., ha dichiarato: “Partecipare a Triumph Originals rappresenta l’opportunità di esprimere la nostra visione e il nostro sistema di valori. Lavorare su una Scrambler 400 XC mi ha permesso di andare oltre l’asfalto e di superare l’ordinario, immaginandomi una moto che fosse in grado di affrontare il deserto e le sfide più appassionanti”.