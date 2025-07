Triumph Scrambler 400 XC, vocazione off-road: specifiche tecniche e prezzo

Triumph Scrambler 400 XC debutta ufficialmente e va ad ampliare la gamma Modern Classic dell’azienda inglese. Rispetto alla sorella Scrambler 400 X, la nuova 400 XC nasce per accontentare tutti coloro che vogliono affrontare con maggiore disinvoltura percorsi misti e tratti in sterrato leggero. Un modello, dunque, maggiormente versatile che punta dritto a tutti coloro che cercano una moto con vocazione off-road.

TRIUMPH SCRAMBLER 400 XC: DETTAGLI OFF-ROAD

Rispetto alla 400 X, questo modello si caratterizza per la presenza di nuove ruote a raggi da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore, abbinate a cerchi in alluminio leggeri e pneumatici tubeless. Inoltre, troviamo un nuovo parafango anteriore e per garantire la massima protezione sullo sterrato, sono presenti un carter in alluminio e delle piastre para-motore. Per garanire un maggiore comfort di guida, la moto è dotata pure di paramani. Scrambler 400 XC è disponibile in tre diverse colorazioni (Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White), alle quali si abbina uno schema grafico con logo Triumph nero, dettagli in tinta sul serbatoio e sella biposto.

SPECIFICHE TECNICHE

Il cuore pulsante è sempre il motore monocilindrico di 398 cc raffreddato a liquido, abbinato ad un cambio a 6 rapporti, che troviamo sugli altri modelli della famiglia Scrambler 400. Il costruttore dichiara per questa unità una potenza massima di 40 CV a 8.000 giri al minuto con 37,5 Nm di coppia a 6.500 giri al minuto. L’unità è abbinata ad un sistema di gestione motore Bosch con acceleratore ride-by-wire e troviamo pure un impianto di scarico con collettore a doppio strato e silenziatore in acciaio inossidabile. Per una maggiore ergonomia in fuoristrada, tutti i modelli Scrambler sono dotati di pedane più alte posizionate per una naturale postura di guida in piedi. Il peso? 190 kg.



PREZZO

Le sospensioni assicurano una guida confortevole, grazie allee al, mentre il controllo di trazione disinseribile e la modalità ABS dedicata all’utilizzo in fuoristrada garantiscono maggiore sicurezza. I modelli Scrambler 400 sono dotati di un pacchetto tecnologico che comprende strumentazione doppia con tachimetro analogico e schermo LCD integrato che presenta alcune informazioni, tra cui un contagiri digitale, l’indicatore dell’autonomia residua e quello relativo alla marcia innestata. Tutte queste funzionalità sono facilmente accessibili tramite un pulsante presente sul manubrio. La porta USB-C consente di caricare dispositivi come smartphone e sistemi di navigazione.

La nuova Scrambler 400 XC ha un intervallo di manutenzione di 16.000 km e sarà disponibile a partire da settembre 2025, con un prezzo di listino pari a 7.245 euro (franco concessionario).