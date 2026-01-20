Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660: arriva nuovo nuovo motore e non solo

Fedele al piano di crescita ambizioso, Triumph Motorcycles accende i riflettori sul restyling di due modelli molto amati. Parliamo delle Trident 660 e Tiger Sport 660. Le nuove versioni non si limitano a un motore dalle migliori prestazioni, ma rinnovano anche la ciclistica. Triumph è intervenuta anche sulla dotazione tecnologica e sulle possibilità di personalizzazione che sono decisamente maggiori rispetto al passato.

Triumph Trident 660

Agile e sportiva la nuova Trident 660 diventa ora più grintosa. Il cuore dell’operazione è il tre cilindri da 660 cc, ora più reattivo grazie all’adozione di tre corpi farfallati indipendenti e a una mappatura dedicata. I numeri? La potenza sale a 95 CV a 11.250 giri, ma è la gestione della coppia a fare la differenza. Con 68 Nm di picco la Trident 660 garantisce l’80% della spinta già a 3.000 giri. Interessante l’estensione del range di utilizzo, con il limitatore ora tarato a 12.650 giri, soglia che strizza l’occhio a chi cerca un’esperienza di guida più sportiva e meno urbana.

Il telaio resta compatto e leggero, ma riceve affinamenti che migliorano la precisione di guida. Al posteriore debutta un monoammortizzatore Showa regolabile, abbinato alla forcella a steli rovesciati da 41 mm. L’altezza della sella è di 810 mm. Il peso 195 kg. Ci sono i pneumatici Michelin Road 5 sui cerchi da 17”. L’impianto frenante prevede due dischi anteriori da 310 mm con pinze Nissin.

Cambia anche il look, con un serbatoio ridisegnato e nuove colorazioni. Cosmic Yellow e Stone Grey sono le versioni premium. Snowdonia White è la base. La sella è doppia e sono disponibili accessori come i bar-end, il cupolino in tinta e la sella monoposto. La dotazione elettronica comprende ride-by-wire, tre modalità di guida, controllo di trazione disinseribile e piattaforma inerziale con ABS cornering. Il display TFT si abbina al sistema MyTriumph, che consente navigazione turn-by-turn, gestione chiamate e musica. Da segnalare anche l’illuminazione full LED con DRL integrato. Il prezzo di listino parte da 8.795.00€.

Triumph Tiger Sport 660

Più dotata, più versatile, più pronta all’avventura. La Tiger Sport 660 si aggiorna per offrire una guida ancora più fluida e confortevole. Il tre cilindri resta protagonista, ma con i numeri della nuova mappatura sale di livello. Il sound è stato preservato e l’impianto di scarico rivisto mantiene il tono inconfondibile delle Triumph a tre cilindri.

La ciclistica segue la stessa filosofia. Il telaio tubolare ospita sospensioni Showa da 150 mm, con regolazione remota del precarico al posteriore. Il peso è pari a 207 kg. La sella si trova a 835 mm da terra, ma è disponibile anche una versione ribassata. Il parabrezza si regola con una mano. Il serbatoio da 17,2 litri garantisce oltre 380 km di autonomia. La posizione di guida resta eretta e comoda, mentre i maniglioni per il passeggero sono integrati nella struttura. La capacità di carico può essere ampliata con valigie e bauletto da due caschi.

Tra le novità più rilevanti c’è il cruise control di serie, che migliora il comfort nei lunghi trasferimenti. Debuttano anche il quickshifter Triumph Shift Assist e l’ABS cornering ottimizzato. Le tre modalità di guida si adattano al contesto, con la nuova mappa Sport che affianca Road e Rain. Il traction control resta disattivabile. La Tiger Sport 660 dispone di connettività completa tramite sistema MyTriumph. L’illuminazione full LED con DRL, indicatori a disattivazione automatica e fanali posteriori a tecnologia avanzata completa la dotazione.

Chi è in possesso di patente A2 potrà contare su un kit di depotenziamento disponibile presso i concessionari Triumph, facilmente rimuovibile quando si sarà pronti per la versione full power. Più di 40 accessori originali permettono di adattare la Tiger Sport 660 a ogni stile di guida e di viaggio. Tre le livree previste. Pure White rappresenta l’opzione base. Interstellar Blue con Mineral Grey e Silver Ice con Intense Orange completano la proposta premium. È in vendita a partire da 9.495.00€.