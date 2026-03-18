Triumph Daytona 660 si rinnova con il MY26: prezzi da 9.995 euro

Due anni dopo il debutto, la Triumph Daytona 660 si aggiorna. Per il 2026 arrivano sospensioni regolabili, quickshifter di serie e pneumatici Metzeler supersport. Tre interventi precisi per rendere la moto più efficace sia su strada che in pista.

Le novità

La novità più sostanziale riguarda la ciclistica. Dove prima c’era una forcella non regolabile, arriva ora una Showa 41mm a steli rovesciati con tecnologia Big Piston, regolabile in compressione e ritorno, con una corsa ruota di 110 mm. Il posteriore resta invariato nella struttura, con l’ammortizzatore Showa con regolazione del precarico e corsa ruota di 130 mm già presente nella versione precedente. A completare il comparto sospensioni, i nuovi pneumatici Metzeler M9 RR Supersport, che sostituiscono le Michelin Power 6 del modello originale e offrono maggior grip sia su strada che in pista. I cerchi sono da 17” in alluminio a cinque razze.

Il Triumph Shift Assist, il quickshifter bidirezionale del marchio, diventa di serie. Permette cambi di marcia fluidi in salita e in scalata senza ricorrere alla frizione. La frizione assistita e antisaltellamento riduce lo sforzo alla leva. Curato anche il dettaglio del nuovo pedale del freno in alluminio con finitura anodizzata.

Motore da 95 CV

Il motore tre cilindri da 660 cc rimane invariato con 95 CV a 11.250 giri/min, 69 Nm a 8.250 giri/min e limitatore a 12.650 giri/min. La frenata si affida a dischi anteriori da 310 mm con pinze radiali a quattro pistoncini, disco posteriore da 220 mm e ABS Continental. Tre le modalità di guida: Sport, Road e Rain.

Per il 2026 arrivano anche tre nuove colorazioni. La Sapphire Black è l’opzione standard con grafiche dedicate, mentre le due versioni premium sono l’Aluminium Silver con accenti Diablo Red e la Cosmic Yellow abbinata al nero.

È disponibile il kit di conversione per patente A2. Prevede una mappatura dedicata a 36 kW reversibile presso qualsiasi concessionario. La garanzia è di 2 anni a chilometraggio illimitato, con intervalli di manutenzione ogni 16.000 km. Il serbatoio è da 14 litri, il consumo dichiarato è di 4,9 l/100 km, con omologazione Euro 5+. La nuova Daytona 660 MY26 arriva nei concessionari Triumph da aprile 2026 a partire da 9.995 euro.